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2024
В Тюмени откроют уникальную выставку советского искусства
В Тюмени пройдет выставка художников-шестидесятников. Мероприятие состоится в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова.
4 марта, 09:27
2023
Музей в Ялуторовске получил мраморную скульптуру от почетного гражданина города
Скульптуру из белого мрамора можно увидеть в музее «Торговые ряды». Скульптор подарил ее музею во время выставки.
11 декабря 2023, 04:08
Еда и картины нефтью: чем хвалится Тюменская область на выставке «Россия»?
На международном форуме «Россия» собрались представители из 89 регионов страны. Тюменская область также показывает, чем гордится.
15 ноября 2023, 08:11
2022
В Тюмени за семь млн рублей продают картину с Путиным
21 ноября 2022, 11:35

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