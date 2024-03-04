В Тюмени откроют уникальную выставку советского искусства

Как поведали в пресс-службе музея, на выставке будут представлены лучшие работы Остапа Шруба и Виктора Овчарова. Мастера стремились продемонстрировать в своих картинах судьбы современников, романтизм их характеров, героику трудовых будней. Художников-шестидесятников принято называть «советским неофициальным искусством»