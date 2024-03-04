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Published Сегодня, 09:27

Modified Сегодня, 09:29

Updated Сегодня, 09:29

В Тюмени откроют уникальную выставку советского искусства

В Тюмени откроют уникальную выставку советского искусства

4 марта 2024, 09:27
В Тюмени пройдет выставка художников-шестидесятников. Мероприятие состоится в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова.

Как поведали в пресс-службе музея, на выставке будут представлены лучшие работы Остапа Шруба и Виктора Овчарова. Мастера стремились продемонстрировать в своих картинах судьбы современников, романтизм их характеров, героику трудовых будней. Художников-шестидесятников принято называть «советским неофициальным искусством»

Откроется выставка 7 марта. Как сообщается, тюменцы смогут ознакомиться с более сотней картин.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюмени открыли выставку в честь погибшего на СВО журналиста Ростислава Журавлева. Депутаты областной думы и все присутствующие выразили уважение памяти павшего военкора.

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