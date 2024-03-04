В Тюмени откроют уникальную выставку советского искусства

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
Как поведали в пресс-службе музея, на выставке будут представлены лучшие работы Остапа Шруба и Виктора Овчарова. Мастера стремились продемонстрировать в своих картинах судьбы современников, романтизм их характеров, героику трудовых будней. Художников-шестидесятников принято называть «советским неофициальным искусством»
Откроется выставка 7 марта. Как сообщается, тюменцы смогут ознакомиться с более сотней картин.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюмени открыли выставку в честь погибшего на СВО журналиста Ростислава Журавлева. Депутаты областной думы и все присутствующие выразили уважение памяти павшего военкора.