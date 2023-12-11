Музей в Ялуторовске получил мраморную скульптуру от почетного гражданина города

Posted Сегодня, 04:08
Published Сегодня, 04:08
Modified Сегодня, 04:11
Updated Сегодня, 04:11
Коллекцию музея «Торговые ряды» в Ялуторовске пополнит мраморная скульптура «Источник», автором которой стал член Союза художников России и Почетный гражданин города Владимир Шарапов.
Такой подарок Шарапов сделал во время выставки, посвященной его творчеству. Выставка проходила с 15 октября по 10 декабря. За это время ее посетили более 900 жителей и гостей города.
Посетители смогли увидеть более чем 160 работ Шарапова, в числе которых картины, графические зарисовки и скульптуры.
Ранее «Наш город» сообщал, что в селе Петелино Ялуторовского района появится Центр культуры. Его обещают открыть к Новому году.