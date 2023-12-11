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Published Сегодня, 04:08

Modified Сегодня, 04:11

Updated Сегодня, 04:11

Скульптор из Ялуторовска подарил музею свою работу

Музей в Ялуторовске получил мраморную скульптуру от почетного гражданина города

11 декабря 2023, 04:08
Фото: 1MI

Скульптор из Ялуторовска подарил музею свою работу

Скульптуру из белого мрамора можно увидеть в музее «Торговые ряды». Скульптор подарил ее музею во время выставки.

Коллекцию музея «Торговые ряды» в Ялуторовске пополнит мраморная скульптура «Источник», автором которой стал член Союза художников России и Почетный гражданин города Владимир Шарапов.

Такой подарок Шарапов сделал во время выставки, посвященной его творчеству. Выставка проходила с 15 октября по 10 декабря. За это время ее посетили более 900 жителей и гостей города.

Посетители смогли увидеть более чем 160 работ Шарапова, в числе которых картины, графические зарисовки и скульптуры.

Ранее «Наш город» сообщал, что в селе Петелино Ялуторовского района появится Центр культуры. Его обещают открыть к Новому году.

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#Общество#Культура#Тюменская область#Творчество#Ялуторовск#Ялуторовский район#Скульптура#Выставки#Подарки#Картины#Любовь Селезнева
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