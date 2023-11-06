Певица Ирина Дубцова 6 ноября выступила на выставке-форуме «Россия»

Событие продлится до 12 апреля 2024 года. Посещение выставки бесплатное. Ежедневно на выставке проходят бесплатные экскурсии для посетителей. На отдельные мероприятия требуется предварительная регистрация. Это можно сделать на сайте в разделе «Афиша».