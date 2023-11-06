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Певица Ирина Дубцова 6 ноября выступила на выставке-форуме «Россия»

Певица Ирина Дубцова 6 ноября выступила на выставке-форуме «Россия»

6 ноября 2023, 12:58
Фото: 1MI
Поэт и певица Ирина Дубцова выступила на главной сцене международной выставки-форума «Россия» за павильоном № 1 на ВДНХ в понедельник, 6 ноября. Концерт организован командой павильона Банка России «Умные финансы».

На концерте Ирина Дубцова исполнила свои лучшие хиты. Как отметили организаторы, ее концерт — это всегда потрясающая энергетика с живым звуком, хорошее настроение и яркие воспоминания, передает 56orb.ru.

Кроме Ирины Дубцовой на этой же сцене выступали кавер-группа Crazy Beats и DJ Tonixx.

На выставке-форум «Россия» представлены все 89 регионов страны, которые расскажут о своих главных достижениях. Гостей выставки также ждут культурно-развлекательные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа.

В выставке участвуют представители органов федеральной власти, крупных корпораций и общественных объединений.

Событие продлится до 12 апреля 2024 года. Посещение выставки бесплатное. Ежедневно на выставке проходят бесплатные экскурсии для посетителей. На отдельные мероприятия требуется предварительная регистрация. Это можно сделать на сайте в разделе «Афиша».

#Общество
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