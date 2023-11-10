На международной выставке-форуме «Россия» амурчане сыграли свадьбу

Posted Сегодня, 16:58
Published Сегодня, 16:58
Modified Сегодня, 16:58
Updated Сегодня, 16:58
Как рассказала Алена, вся их жизнь связана с космосом и свадьба, сыгранная в кругу семьи, не оставила таких бы впечатлений, как церемония в павильоне ВДНХ. По словам Александра, торжество прошло даже лучше, чем ожидалось, передает RT.
Гостями на свадьбе были губернатор Амурской области Василий Орлов, космонавт Сергей Корсаков и генеральный директор АО «ЦЭНКИ — Космодромы России» Николай Нестечук. Как отметил глава региона, такую свадьбу удается сыграть не каждому.
«Каждый год на нашем космодроме бывает президент Владимир Путин, он держит стройку на личном контроле. Космодром Восточный — это будущее нашей страны, ворота в космос. Вы работаете в правильном месте, правильной области, а сегодня совершили правильный поступок», — отметил Василий Орлов, обращаясь к молодоженам.
Также молодая семья прокатилась по достопримечательностям выставки на российском автомобиле AURUS. Кроме того, Александру и Алене предоставили номер в партнерском отеле, а московские власти организовали для семьи экскурсию по столице.
На выставке-форуме «Россия» все 89 регионов презентуют свои главные достижения бизнеса, федеральных ведомств и общественных организаций. Гостей ждут развлекательные мероприятия, деловая и образовательная программы. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года.