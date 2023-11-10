На международной выставке-форуме «Россия» амурчане сыграли свадьбу

Как рассказала Алена, вся их жизнь связана с космосом и свадьба, сыгранная в кругу семьи, не оставила таких бы впечатлений, как церемония в павильоне ВДНХ. По словам Александра, торжество прошло даже лучше, чем ожидалось, передает RT.