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Posted 9 ноября, 09:14

Published 9 ноября, 09:14

Modified Сегодня, 04:59

Updated Сегодня, 04:59

Тюменские «Капитаны бизнеса» добрались до Армизонского района

Тюменские «Капитаны бизнеса» добрались до Армизонского района

9 ноября 2023, 09:14
Фото: Midjourney
В Армизонском районе прошла большая стратегическая сессия в рамках проекта «Капитаны бизнеса. Развитие территорий», сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.
Фото: телеграм-канал INVESTTyumen

Цель проекта — активизация деловой жизни в районах региона. Участие в сессии в Армизонском районе приняли молодежь, предприниматели и представители управленческой команды муниципального образования. Также активное участие в мероприятии принял капитан бизнеса Дмитрий Змановский.

«Много ярких и интересных идей по развитию муниципалитета: экологический парк, гостиницы, большой запрос на общественные пространства», — отметили в агентстве.

Проект «Капитаны бизнеса», направленный на инвестиционное развитие районов Тюменской области, начал свою работу 16 февраля 2021 года. Первая большая стратегическая сессия прошла в Ярковском районе. Смысловая задача проекта — сформировать единую инвестиционную команду от губернатора до главы сельского поселения. Муниципалитет и местные предприниматели принимают участие в разработке стратегии развития, инвестпроектов, а правительство региона поддерживает этот процесс и помогает его запуску.

«Капитаны бизнеса» получили своё развитие, дав старт новым образовательным мероприятиям, которые реализуются Центром «Мой бизнес» Инвестиционного агентства. За два года проект превратился в настоящую экосистему мероприятий и активностей по развитию Тюменской области.

Проект «Капитаны бизнеса» дает стимул развитию сельских территорий
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