Тюменские «Капитаны бизнеса» добрались до Армизонского района

Posted 9 ноября, 09:14
Published 9 ноября, 09:14
Modified Сегодня, 04:59
Updated Сегодня, 04:59
Цель проекта — активизация деловой жизни в районах региона. Участие в сессии в Армизонском районе приняли молодежь, предприниматели и представители управленческой команды муниципального образования. Также активное участие в мероприятии принял капитан бизнеса Дмитрий Змановский.
«Много ярких и интересных идей по развитию муниципалитета: экологический парк, гостиницы, большой запрос на общественные пространства», — отметили в агентстве.
Проект «Капитаны бизнеса», направленный на инвестиционное развитие районов Тюменской области, начал свою работу 16 февраля 2021 года. Первая большая стратегическая сессия прошла в Ярковском районе. Смысловая задача проекта — сформировать единую инвестиционную команду от губернатора до главы сельского поселения. Муниципалитет и местные предприниматели принимают участие в разработке стратегии развития, инвестпроектов, а правительство региона поддерживает этот процесс и помогает его запуску.
«Капитаны бизнеса» получили своё развитие, дав старт новым образовательным мероприятиям, которые реализуются Центром «Мой бизнес» Инвестиционного агентства. За два года проект превратился в настоящую экосистему мероприятий и активностей по развитию Тюменской области.