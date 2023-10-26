Тюменская область заняла второе место по вводу жилья в УрФО

С начала года в Тюменской области было введено более 1,6 тыс. квадратных метров жилья. С этим показателем регион занял второе место в УрФО, где в целом с января по сентября было сдано 6,7 тыс. квадратных метров. ОБ этом сегодня, 26 октября, рассказали в Информцентре правительства Тюменской области.