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Posted 26 октября, 04:12

Published 26 октября, 04:12

Modified Сегодня, 12:33

Updated Сегодня, 12:33

Тюменская область заняла второе место по вводу жилья в УрФО

Тюменская область заняла второе место по вводу жилья в УрФО

26 октября 2023, 04:12
Фото: 1MI
С начала года в Тюменской области было введено более 1,6 тыс. квадратных метров жилья. С этим показателем регион занял второе место в УрФО, где в целом с января по сентября было сдано 6,7 тыс. квадратных метров. ОБ этом сегодня, 26 октября, рассказали в Информцентре правительства Тюменской области.

Полномочный представитель президента России в УФО Владимир Якушев отметил, что показатели по строительству нового жилья в федеральном округе — лучшие за последние три года.

За последние пять лет в Тюменской области было введено в эксплуатацию около 8,5 миллионов «квадратов» жилья. Возведение многоквартирников продолжается в рамках регионального проекта «Жилье», который реализуется по нацпроекту. В свою очередь, рекордные темпы строительства позволили Тюменской области выйти в лидеры по расселению аварийного фонда и завершить ее досрочно.

Однако закрывать программу не стали, а решили продлить ее, чтобы как можно больше тюменцев из «авариек» смогли улучшить свои жилищные условия. Теперь в нее включены дома, признанные аварийными признанными аварийными до 2022 года — это порядка 113 тысяч квадратных метров.

Также напомним, что в Тюменской области более 7,5 тыс. жилых жомов будут капитально отремонтированы до 2053 года.

В Тюменской области 7,5 тысяч домов попали в программу капремонта
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#Строительство жилья#Нацпроекты#Жилищное строительство
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