Тюменская область заняла второе место по вводу жилья в УрФО

Posted 26 октября, 04:12
Published 26 октября, 04:12
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
Полномочный представитель президента России в УФО Владимир Якушев отметил, что показатели по строительству нового жилья в федеральном округе — лучшие за последние три года.
За последние пять лет в Тюменской области было введено в эксплуатацию около 8,5 миллионов «квадратов» жилья. Возведение многоквартирников продолжается в рамках регионального проекта «Жилье», который реализуется по нацпроекту. В свою очередь, рекордные темпы строительства позволили Тюменской области выйти в лидеры по расселению аварийного фонда и завершить ее досрочно.
Однако закрывать программу не стали, а решили продлить ее, чтобы как можно больше тюменцев из «авариек» смогли улучшить свои жилищные условия. Теперь в нее включены дома, признанные аварийными признанными аварийными до 2022 года — это порядка 113 тысяч квадратных метров.
Также напомним, что в Тюменской области более 7,5 тыс. жилых жомов будут капитально отремонтированы до 2053 года.