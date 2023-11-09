Существенно сократилось количество абортов в Тюменской области

Департамент здравоохранения по Тюменской области сообщил, что в регионе показатель абортов считается в отношении на 100 младенцев, родившихся живыми. В 2021 году показатель составил 17,9 и начал уменьшаться вплоть до 2023 года. За девять месяцев текущего года показатель абортов равняется 16,1.