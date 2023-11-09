Существенно сократилось количество абортов в Тюменской области

Posted Сегодня, 14:19
Published Сегодня, 14:19
Modified Сегодня, 14:21
Updated Сегодня, 14:21
Департамент здравоохранения по Тюменской области сообщил, что в регионе показатель абортов считается в отношении на 100 младенцев, родившихся живыми. В 2021 году показатель составил 17,9 и начал уменьшаться вплоть до 2023 года. За девять месяцев текущего года показатель абортов равняется 16,1.
Ранее «Наш город» писал о том, что тюменская школьница стала самой молодой мамой в области в 2023 году. В Тюменской области 80 несовершеннолетних жительниц региона стали в этом году мамами. Самой юной роженицей стала 16-летняя тюменка.