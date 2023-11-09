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Существенно сократилось количество абортов в Тюменской области

Существенно сократилось количество абортов в Тюменской области

9 ноября 2023, 14:19
Фото: 1MI
Тенденцию на сохранение плода отмечают как государственные, так и частные клиники. В регионе показатель абортов оценивается в отношении на 100 родившихся живыми, за девять месяцев текущего года он составил 16,1, сообщает URA.RU.
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Дети

Департамент здравоохранения по Тюменской области сообщил, что в регионе показатель абортов считается в отношении на 100 младенцев, родившихся живыми. В 2021 году показатель составил 17,9 и начал уменьшаться вплоть до 2023 года. За девять месяцев текущего года показатель абортов равняется 16,1.

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Ранее «Наш город» писал о том, что тюменская школьница стала самой молодой мамой в области в 2023 году. В Тюменской области 80 несовершеннолетних жительниц региона стали в этом году мамами. Самой юной роженицей стала 16-летняя тюменка.

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#Общество#Дети#Тюменская область#Департамент здравоохранения#Рождаемость#Аборты#Беременность#Дмитрий Балобанов
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