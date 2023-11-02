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Тюменский политик высказалась против запрета абортов в России

Тюменский политик высказалась против запрета абортов в России

2 ноября 2023, 14:19
Фото: 1MI
В Госдуме предложили ограничить проведение абортов — оставить их можно будет только государственную больницах на сроке до 8 недель и при согласии отца ребенка. Против предложения с трибуны высказалась Ксения Горячева, депутат Госдумы VIII созыва родом из села в Тюменской области.

Возможность запретить или ограничить аборты регулярно становится темой бурный обсуждений на заседаниях Госдумы. В последнее время вопрос о подобных ограничениях встает все чаще. Не так давно в Госдуме предложили оставить аборты только в государственных больницах на сроке до 8 недель и при согласии отца ребенка.

Против такого предложения высказался не один депутат. Уроженка села Аромашево Тюменской области Ксения Горячева тоже выступила с критикой предложения.

 — Запрет абортов — это не выход из сложившейся демографической ситуации. Вместо этого нужна реальная поддержка тех, кто планирует семью. Если родители будут знать, что государство им поможет в любой сложной ситуации, рождаемость будет расти, — высказалась депутатка с трибуны.
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Ранее «Наш город» писал о том, что Рустам Сайффулин отказался от мандата депутата в гордуме Тюмени. Мужчина получил звание «Герой России» за участие в боевых действиях. Сейчас он собирается вернуться в ЛНР, где все еще нужны его боевые навыки и опыт в военной форме.

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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Россия#Ограничения#Рождаемость#Аборты#Дмитрий Балобанов
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