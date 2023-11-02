Тюменский политик высказалась против запрета абортов в России

Возможность запретить или ограничить аборты регулярно становится темой бурный обсуждений на заседаниях Госдумы. В последнее время вопрос о подобных ограничениях встает все чаще. Не так давно в Госдуме предложили оставить аборты только в государственных больницах на сроке до 8 недель и при согласии отца ребенка.