Тюменский политик высказалась против запрета абортов в России

Posted Сегодня, 14:19
Published Сегодня, 14:19
Modified Сегодня, 14:21
Updated Сегодня, 14:21
Возможность запретить или ограничить аборты регулярно становится темой бурный обсуждений на заседаниях Госдумы. В последнее время вопрос о подобных ограничениях встает все чаще. Не так давно в Госдуме предложили оставить аборты только в государственных больницах на сроке до 8 недель и при согласии отца ребенка.
Против такого предложения высказался не один депутат. Уроженка села Аромашево Тюменской области Ксения Горячева тоже выступила с критикой предложения.
— Запрет абортов — это не выход из сложившейся демографической ситуации. Вместо этого нужна реальная поддержка тех, кто планирует семью. Если родители будут знать, что государство им поможет в любой сложной ситуации, рождаемость будет расти, — высказалась депутатка с трибуны.
Ранее «Наш город» писал о том, что Рустам Сайффулин отказался от мандата депутата в гордуме Тюмени. Мужчина получил звание «Герой России» за участие в боевых действиях. Сейчас он собирается вернуться в ЛНР, где все еще нужны его боевые навыки и опыт в военной форме.