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Published Сегодня, 10:20

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Updated Сегодня, 12:40

В Тюмени рабочего придавило насмерть краном

В Тюмени рабочего придавило насмерть краном

15 октября 2023, 10:20
Фото: 1MI
Трагедия произошла в воскресенье днем на Лесобазе. Во время работ по ремонту крыши 10-этажного дома по улице Домостроителей, 6а, погиб рабочий.
Видео: nashgorod.ru

По словам очевидцев, с крыши упал кран и насмерть придавил стоящего внизу мужчину. На место происшествия была вызвана бригада скорой помощи. «Наш Город» направил запрос с департамент здравоохранения Тюменской области. Официальные комментарии ожидаются.

Добавлено в 17:39: в департаменте здравоохранения сообщили, что вызов на станцию скорой помощи поступил в 12:14. В 12:23 медики прибыли на место ЧП. По приезде врачи констатировали смерть пострадавшего.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 2 октября из окна дома по улице Ивана Словцова выпала женщина. От полученных травм тюменка скончалась на месте происшествия.

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