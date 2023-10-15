В Тюмени рабочего придавило насмерть краном

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
По словам очевидцев, с крыши упал кран и насмерть придавил стоящего внизу мужчину. На место происшествия была вызвана бригада скорой помощи. «Наш Город» направил запрос с департамент здравоохранения Тюменской области. Официальные комментарии ожидаются.
Добавлено в 17:39: в департаменте здравоохранения сообщили, что вызов на станцию скорой помощи поступил в 12:14. В 12:23 медики прибыли на место ЧП. По приезде врачи констатировали смерть пострадавшего.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 2 октября из окна дома по улице Ивана Словцова выпала женщина. От полученных травм тюменка скончалась на месте происшествия.