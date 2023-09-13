Врачей мало, вы держитесь: кто будет лечить тюменцев через 5-10 лет

Алена Шамиданова один из молодых выпускников вуза, которая в перспективе не планирует связывать свою жизнь с государственными учреждениями здравоохранения. Она год отработала в районной поликлинике детским врачом и сейчас с ужасом вспоминает бесконечные очереди, кучу бумажной работы, а еще ежедневные «пятиминутки», где разбираются жалобы родителей на врачей. Сейчас она учится в ординатуре на офтальмолога.