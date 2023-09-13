Врачей мало, вы держитесь: кто будет лечить тюменцев через 5-10 лет

Posted Сегодня, 01:14
Published Сегодня, 01:14
Modified Сегодня, 01:14
Updated Сегодня, 01:14
По итогам прошлого года 16% (это 1 173 человека) выпускников российских медицинских вузов не выполнили обязательства по договору о целевом обучении. После получения диплома они так и не трудоустроились, и не вернули потраченные регионом деньги на их образование, приводит отчет Минздрава РФ газета «Ведомости».
По данным Департамента здравоохранения Тюменской области, на данный момент около 50% выпускников 2022 года заключили трудовые договоры с государственными учреждениями здравоохранения. Чем занимаются остальные новоявленные врачи, вышедшие из стен Тюменского Государственного медицинского университета, остается большим вопросом.
Понимая тяжесть проблемы, региональные власти не скупятся ни на зарплаты медиков — в отличии от других регионов она выше среднего заработка, ни на льготы для специалистов — предоставление служебного жилья, выплаты подъемных и так далее. В статистике депздрава картинка выглядит вполне оптимистично: в регионе доля открытых вакантных мест врачей и среднего медицинского персонала составляет 2,4% (конкретных цифр в ведомстве не назвали).
В свою очередь банк вакансий «Работы России» свидетельствует о том, что в Тюменской области открыты 368 вакантных мест для врачей, причем подавляющее большинство в районных и областных больницах. Разбег зарплат от 30 тысяч у врача-терапевта до 250 тысяч рублей у стоматолога. Средняя зарплата, судя по предлагаемым вакансиям, в районе 70 тысяч рублей.
«Средняя заработная плата врача в регионе может варьироваться в зависимости от различных факторов, таких как специализация, опыт работы, уровень квалификации, медицинское учреждение и другие и достигать 113 345 рублей», — поясняют в пресс-службе регионального Департамента здравоохранения.
В депздраве рассказывают, что ежегодно среди выпускников ТюмГМУ имеются студенты и ординаторы, обучавшиеся в рамках квот целевого приема. В 2022 году 105 студентов — «целевиков» и 34 ординатора окончили медицинский университет. По целевому направлению в учреждения здравоохранения Тюменской области трудоустроено 59 специалистов (57,4%), с 30 специалистами (28,6%), поступившими в ординатуру, Департамент пролонгировал договоры. После окончания ординатуры трудоустроили 29 человек (69%).
В областной больнице № 13 почти все врачи «стажисты», большинство из них работают 20-40 лет. Руководство больницы понимает, коллектив нужно омолаживать, поэтому к приличной зарплате добавляют и другие «плюшки». Например, в описании к достоинствам работы в больнице есть такие: «учреждение расположено в экологически чистом районе, богатом лесами и рыбными озерами», «развита инфраструктура: три детских сада, две больших школы, спортивный комплекс, бассейн» и так далее.
«Первая „плюшка“ — это выплата по программе „Земский доктор“ — они получают один миллион рублей. Второе — работа на селе дает самые высокие баллы для дальнейшего поступления в ординатуру и продолжение обучения по специальности, Третья — близость от города Тюмень и Ялуторовск. Не все остаются, отрабатывают положенный срок пять лет и уходят», — говорит начальник отдела кадров ГБУЗ ТО «Областная больница № 13» села Исетское Людмила Сизикова.
По словам кадровика, найти сегодня терапевта или педиатра не составит большого труда, так как из вуза все выпускаются с такой профессией. В дефиците узкие специалисты: хирург, анастезиолог, травматолог, эндокринолог… Выход из ситуации нашли не самый лучший, но гарантированный.
«Переучиваем своих „стажистов“ на нужную специализацию по целевому направлению в ординатуру, а по-другому — никак», — говорит Сизикова.
Алена Шамиданова один из молодых выпускников вуза, которая в перспективе не планирует связывать свою жизнь с государственными учреждениями здравоохранения. Она год отработала в районной поликлинике детским врачом и сейчас с ужасом вспоминает бесконечные очереди, кучу бумажной работы, а еще ежедневные «пятиминутки», где разбираются жалобы родителей на врачей. Сейчас она учится в ординатуре на офтальмолога.
«Учусь на офтальмолога, повышаю квалификацию. Думаю, что эта специальность перспективнее будет», — убеждена вчерашний педиатр.
По словам Алены, в перспективе она видит себя врачом частной клиники или торговым представителем. По ее словам, дело здесь не только в заработной плате, но и в отношении к людям в белых халатах.
«У меня весь год [работы педиатром] было ощущение, что я всем должна. Я шла в профессию, чтобы людям помогать, а не заниматься писаниной», — говорит девушка, не скрывая, что осталось разочарование от работы в поликлинике.
В ТюмМГУ говорят, что стараются распределить студентов по факультетам согласно запросам Департамента здравоохранения. С начала учебы проводить для них профориентацию, организовать систему сопровождения молодых специалистов.
«При подготовке специалистов вуз ориентируется на востребованные в регионе специальности. В Тюменском ГМУ в 2023 году создан Региональный центр развития карьеры и наставничества. Новый подход позволяет выстроить взаимоотношения обучающихся с работодателями и вести профориентационную работу со студентами, начиная с первого курса. Помимо этого, в функционал Регионального центра входит связь с выпускниками и участие в построении успешной карьеры молодого специалиста — система сопровождения выпускников в медицинских организациях», — пояснили в вузе.
Минздрав РФ идет еще дальше, делая ставку на теле-медицину и электронный документооборот. Об этом на V Форуме социальных инноваций регионов заявил замминистра здравоохранения Павел Пугачев, его слова приводит официальный телеграм-канал ведомства.
«Совместно с коллегами из Минцифры России мы все медорганизации подключили к интернету, завершаем внедрение медицинских информационных систем. У нас уже создано более 1 млн рабочих мест в системе. Это целая „армия врачей“ в системе, которая работает над тем, чтобы оказывать нам с вами качественную медицинскую помощь», — сказал Павел Пугачев.
Но вот только остается вопрос сможет ли эта «армия врачей» из интернета помочь конкретному пациенту в тюменском городе в случае необходимого хирургического вмешательства или выявит ли оперативно эндокринные нарушения в организме — большой вопрос. Только одними терапевтами больницы не заполнишь.
Ранее «Наш город» писал, что для тюменских студентов-медиков хотят ввести стипендии и заключать договоры о целевом обучении для последующей работы в больницах региона.