Жителям Тобольска приходится покупать талоны на бесплатный прием к врачу

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
«Уже две недели пытаюсь взять талончик к детскому стоматологу. Куплю/возьму на ваших условиях», — сообщила в соцсетях жительница Тобольска Ксения В.
«Куплю талон в детскую стоматологию на лечение», — пишет Аиза А. Девушка сообщила, что больше суток пытается получить талон. Она пыталась дважды — утром и ночью.
Похожая ситуация наблюдается и во взрослом отделении стоматологии в Тобольске. Пациенты готовы купить или обменяться талонами. По данным «Нашего города» проблемы возникли у 9 пациентов.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тобольске не хватает специалистов для проведения УЗИ и офтальмологов. Сохраняется высокий спрос на врачей (почти 170 вакансий) по всей Тюменской области. В частности, психиатрам предлагают до 100 тысяч рублей (всего в Тюменской области требуется 6 специалистов).