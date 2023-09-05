«Гонят палками?»: в Тюмени остро не хватает полицейских

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В этом году дефицит сотрудников полиции в Тюмени составляет, как минимум, 360 человек, об этом рассказали представители УМВД на заседании гордумы Тюмени. Штатная численность полицейских в Тюмени в городе — 2 114 человек, некомплект в городе составляет почти 17%.
Однако работы для действующих сотрудников меньше не стало, а потому некоторым приходится отрабатывать пустые ставки.
«Нам выбора особо и не дают, работать порою бывает попросту некому, а оставить пост, заявление или обязанность без сотрудника мы не можем, поэтому и приходится работать за себя и за того парня, как говорится. Преступности меньше не становится, а наши ряды редеют», — рассказал «Нашему городу» на анонимных условиях сотрудник правоохранительных органов Тюменской области.
Сейчас, по словам полицейского, на одного сотрудника приходится в полтора, а то и в два раза больше заявлений, а потому для того, чтобы их отработать, приходится регулярно задерживаться, а порою и вовсе ночевать на работе.
Но нагрузка — не основная проблема увольнения тюменских полицейских со своих постов. Многие сотрудники, после обучения и начала работы в органах разочаровываются в работе.
Во-первых, расстраивает зарплата, которая длительно время не окупает силы и средства, вложенные в обучение. По данным за 2022 года средняя зарплата полицейского в Тюмени составляет около 32 000 рублей. Однако отрабатывать эту сумму, по словам экс-сотрудников органов, приходится в троекратном объеме.
«Не секрет, что в органах есть так называемые „палки“ по различным статьям. И нужно что угодно сделать, чтобы этот план выполнить, иначе придется очень несладко. Из-за этого, в частности, приходится копаться в куче мелких дел, отодвигая крупные и более значимые, так как статистика набивается обычно на мелочах», — признается экс-полицейский Виктор.
Также расстраивает новичков-силовиков и сама система, в которой приходится работать. Ведь приходится подчиняться руководству, которая бывает не чисто на руку. Так сотрудники тюменской ГИБДД были в курсе того, что бывший глава ведомства Александр Селюнин получает взятки за выдачу прав. Однако заявить об этом они не могли.
«Это такой парадокс, вроде работаешь, чтобы бороться с преступностью, а она у тебя вот тут — прямо под носом. И я вас уверяю, что это не единственный случай нарушения закона людьми в погонах. В лихие 90-е и в 2000-е я видел как некоторые сотрудничали с борделями и наркоторговцами, сейчас ситуация не так сильно изменилась», — говорит бывший силовик.
Он также рассказал, что в тюменской полиции очень трудно работать тем, кто ратует за правосудие и качественную работу, ибо их, якобы, останавливают на низких должностях, не давая пробиться на руководящую должность.
Многие бывшие полицейские ушли в частную юридическую практику или в адвокатуру, что существенно увеличило их доходы и освободило кучу личного времени.
«Вне системы полиции с полученным образованием и практикой работы, ты сразу становишься востребованным специалистом, потому что знаешь, как все работает изнутри. Зарабатываешь в разы больше и ведешь дело так, как считаешь нужным», — поделился тюменский адвокат.
Однако некоторых полицейских уволиться, якобы, вынуждают. Инсайдер редакции в правоохранительных органах рассказал, что порою силовики «копают под своих», чтобы занять привлекательную должность. А потому, чтобы не стать фигурантом «накопанного» дела, проще самому уйти в отставку.
«На меня копали коллеги, которых я считал товарищами. Я не поверил, когда это узнал. Но вот так у нас ведется работа. Никто не хочет на мелких должностях сидеть и за гроши вкалывать», — говорит инсайдер.
Юрист Игорь Шадрин отмечает, что в своей практике он уже заметил последствия кадрового дефицита. Стандартные процедуры по его делам стали занимать в полиции значительно больше времени.
«Работать стали хуже вот что скажу. Это вполне может быть связано с нехваткой людей. Я работал с ребятами, которые, грубо говоря, телеса рвут для того, чтобы все дела закрыть и сделать как полагается, но есть и те, кто относится ко всему спустя рукава, ссылаясь на то, что работы на одного сотрудника слишком много», — говорит Шадрин.
Так многие тюменцы, ставшие жертвами преступлений, сейчас недовольны работой силовиков. Например, у Анастасии Селезневой обманом забрали фотоаппарат стоимостью почти в полмиллиона рублей, однако, несмотря на то, что девушка предоставила номер телефона похитителя и данные его подельника, следственные мероприятия по розыску, по мнению девушки, не проводились.
Однако проблема с качественным расследованием дел также может быть связана с дефицитом кадров. Ведь требования к числу раскрытых преступлений остались прежними, а по некоторым показателям даже выросли, но сотрудников стало меньше, что существенно сокращает время полицейского, уделенное конкретному делу. Это может быть чревато снижением раскрываемости и качества расследований, что может повлечь рост преступности.
Бывшие сотрудники органов убеждены, что необходимо бороться с «палочной» системой и повышать зарплаты правоохранителям, а также проводить массовые проверки во всех системах всех регионов РФ, чтобы правоохранители, уличенные в совершении преступлений или пособничеству групп преступников освободили свои кресла для тех, кто искренне желает бороться с преступностью и приносить пользу обществу.