«Гонят палками?»: в Тюмени остро не хватает полицейских

Однако проблема с качественным расследованием дел также может быть связана с дефицитом кадров. Ведь требования к числу раскрытых преступлений остались прежними, а по некоторым показателям даже выросли, но сотрудников стало меньше, что существенно сокращает время полицейского, уделенное конкретному делу. Это может быть чревато снижением раскрываемости и качества расследований, что может повлечь рост преступности.