Тюменцев разозлило отсутствие некоторых врачей в новой поликлинике

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
«Меня выписали из больницы и сказали на следующий день подойти в свою поликлинику на перевязку. Я пришла, но в регистратуре выяснилось, что хирурга у нас сейчас нет и провести необходимую процедуру мне могут только в филиале на Московском тракте», — сообщила тюменка изданию 72.ру.
Другой пациент уже четвёртый месяц пытается попасть к врачу-оторингологу. В депздраве сообщили, что все филиалы городской поликлиники №5» являются подразделениями одной организации. В настоящий момент в городской поликлинике №5 приём ведут двое врачей-хирургов в филиале на Вьюжной, двое врачей-хирургов в филиале на Червишевском тракте. На Московском тракте тоже работают два хирурга. В ближайшее время приступит к работе врач-оториноларинголог
Стоит отметить, что новую поликлинику в районе Тюменской слободы почти 2 года назад. В смену тут могут обслуживать до 500 пациентов. Прикрепиться сюда смогут 75 тысяч тюменцев, в основном это жители ЖК «Плеханово», «Москва», «Преображенский», «Интеллект квартал», «Апрель», «Горизонт». На четвертом и пятом этажах работают кабинеты узких специалистов, УЗИ, детская стоматология. Строительство поликлиники обошлось бюджету в 802 миллиона рублей, оборудование покупают отдельно. Возводила здание компания «Тюменьтел».