Тюменцев разозлило отсутствие некоторых врачей в новой поликлинике

Другой пациент уже четвёртый месяц пытается попасть к врачу-оторингологу. В депздраве сообщили, что все филиалы городской поликлиники №5» являются подразделениями одной организации. В настоящий момент в городской поликлинике №5 приём ведут двое врачей-хирургов в филиале на Вьюжной, двое врачей-хирургов в филиале на Червишевском тракте. На Московском тракте тоже работают два хирурга. В ближайшее время приступит к работе врач-оториноларинголог