nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:28

Published Сегодня, 11:28

Modified Сегодня, 11:29

Updated Сегодня, 11:29

Тюменцев разозлило отсутствие некоторых врачей в новой поликлинике

Тюменцев разозлило отсутствие некоторых врачей в новой поликлинике

17 августа 2023, 11:28
Некоторых пациентов приходится отправлять на перевязку после операции в другой филиал. Тюменцы не могут попасть к лору.
«Меня выписали из больницы и сказали на следующий день подойти в свою поликлинику на перевязку. Я пришла, но в регистратуре выяснилось, что хирурга у нас сейчас нет и провести необходимую процедуру мне могут только в филиале на Московском тракте», — сообщила тюменка изданию 72.ру.

Другой пациент уже четвёртый месяц пытается попасть к врачу-оторингологу. В депздраве сообщили, что все филиалы городской поликлиники №5» являются подразделениями одной организации. В настоящий момент в городской поликлинике №5 приём ведут двое врачей-хирургов в филиале на Вьюжной, двое врачей-хирургов в филиале на Червишевском тракте. На Московском тракте тоже работают два хирурга. В ближайшее время приступит к работе врач-оториноларинголог

Стоит отметить, что новую поликлинику в районе Тюменской слободы почти 2 года назад. В смену тут могут обслуживать до 500 пациентов. Прикрепиться сюда смогут 75 тысяч тюменцев, в основном это жители ЖК «Плеханово», «Москва», «Преображенский», «Интеллект квартал», «Апрель», «Горизонт». На четвертом и пятом этажах работают кабинеты узких специалистов, УЗИ, детская стоматология. Строительство поликлиники обошлось бюджету в 802 миллиона рублей, оборудование покупают отдельно. Возводила здание компания «Тюменьтел».

Второй раз за неделю: в Тюмени эвакуировали поликлинику №5
Узнать подробнее
#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Больницы#Александр Мязин
Подпишитесь
Хлеб, молоко, творог и гречка: реально ли прожить на 1000 рублей в Тюмени?
Сегодня, 12:33
Доход тюменского губернатора Моора в 2022 году превысил 17 миллионов рублей
Сегодня, 09:54
В Тюмени ожидают обвала рынка жилья: «Такого спроса уже не будет»
Сегодня, 01:00
Пассажиры пожаловались на нехватку мест в популярной электричке Тюмень — Ишим
Сегодня, 12:56
Тюменцы могут заболеть новым видом коронавируса
Сегодня, 04:05
Тюменцы обратились к американцам из-за угрозы ядерной войны
Сегодня, 02:33