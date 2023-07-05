Тюменские власти придумали, как победить дефицит врачей

Posted Сегодня, 13:22
Published Сегодня, 13:22
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Updated Сегодня, 13:23
Эти меры должны снизить сложившийся дефицит медперсонала в больницах Тюменской области.
«В связи с возрастающим дефицитом среднего медперсонала и отрицательной динамики численности средних медицинских работников в медицинских организациях Тюменской области, в перечень получателей предлагается включить студентов, обучающихся по программам среднего профобразования», — отмечается в поправках разработанных департаментом здравоохранения области, сообщает Ура.ру.
Предполагается, что стипендия составит 2 тысячи рублей в месяц. На данный момент матпомощь получают лишь те целевики-медики, которые учатся в вузах.
Проблема дефицита кадров в тюменских медучреждениях обсуждается уже давно. Жители Тюмени постоянно сообщают о больших очередях даже в Областной клинической больнице №2. Ситуация резко ухудшается в зимний период, когда повышается заболеваемость простудой и гриппом.
29 июня «Наш город» сообщал, что очереди в ОКБ №2 (травмпункт) растягиваются на 3-4 часа. В среднем за сутки сюда обращаются от 200 человек. В нем работают 3 кабинета, то есть 3 доктора. Поступают пациенты, которым необходимо оказывать помощь в условиях операционной, в связи с этим доктора могут выходить из кабинета в операционную. По талонам вызов более ранних (прошедших по порядку) номеров связан с тем, что пациент либо пропустил прием. Одна из тюменок написала, что ей с аппендицитом пришлось просидеть в приёмном отделении в ОКБ №1 6 часов.
Стоит отметить, что к 2030 году эксперты прогнозируют среднюю продолжительность жизни в РФ в 80 лет. Общее число молодых людей от 20 до 39 лет снизится на 6,6 млн. Количество людей требующих медпомощь постепенно увеличивается. До определённого времени делали ставку на ординаторов, но они в принципе не способны компенсировать нехватку врачей. На данный момент не хватает 26 тысяч специалистов. Эксперты обращают внимание на то, что это глобальная проблема, присущая не только России. Все дело в старении населения. Люди просто стали дольше жить и меньше рожать. На ситуацию влияет и уровень зарплат. Врач-гематолог в Москве получает 140 тысяч, в Ярославле — 25. В Тюменской области выплаты некоторых врачей приближаются к 111 тысячам в месяц.