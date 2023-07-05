Тюменские власти придумали, как победить дефицит врачей

Стоит отметить, что к 2030 году эксперты прогнозируют среднюю продолжительность жизни в РФ в 80 лет. Общее число молодых людей от 20 до 39 лет снизится на 6,6 млн. Количество людей требующих медпомощь постепенно увеличивается. До определённого времени делали ставку на ординаторов, но они в принципе не способны компенсировать нехватку врачей. На данный момент не хватает 26 тысяч специалистов. Эксперты обращают внимание на то, что это глобальная проблема, присущая не только России. Все дело в старении населения. Люди просто стали дольше жить и меньше рожать. На ситуацию влияет и уровень зарплат. Врач-гематолог в Москве получает 140 тысяч, в Ярославле — 25. В Тюменской области выплаты некоторых врачей приближаются к 111 тысячам в месяц.