Тюменцы массово блокируют дебетовые карты «Сбербанка»

Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
В минувшие выходные тюменцы массово блокировали свои дебетовые карты «Сбербанка». Причиной послужили сомнительные уведомления о списании средств. На телефоны приходили уведомления об оплате покупок, которые были совершены в другие дни.
Ранее «Наш город» писал о том, что тюменцы не могли воспользоваться приложениями «СберБанк» и SBOL. Технические сбои начались после того, как Центральный Банк поднял ставки до 15% годовых.