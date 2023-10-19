nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:04

Published Сегодня, 06:04

Modified Сегодня, 06:06

Updated Сегодня, 06:06

В Госдуме определяются, когда тюменцы получат замороженные вклады СССР

В Госдуме определяются, когда тюменцы получат замороженные вклады СССР

19 октября 2023, 06:04
Фото: Максим Кимерлинг / 1MI
Депутаты Госдумы подготовили несколько предложений, все они сейчас находятся на обсуждении. В любом случае, властям предстоит постараться избежать чрезмерной нагрузки на бюджет.

Депутаты Госдумы рассматривают вопрос о компенсации советских вкладов граждан в Сбербанке. Как сообщает «ТАСС», есть несколько предложений, среди них — начать выплачивать деньги россиянам в возрасте старше 78 лет. На реализацию этой меры могут потребоваться порядка 7.3 миллиардов рублей.

По мнению депутатов, также можно бессрочно приостановить закон, обязывающий провести такие выплаты, либо признать его недействительным.

Государство готово выплатить долги по ипотеке тюменцам с 3 детьми
Узнать подробнее
«Действительно, если государство не может выполнить обязательства, наверное, честнее в этом признаться, но нужна серьезная аргументация», — прокомментировал этот вариант член комитета Госдумы по финансовому рынку Владимир Сенин.

Он сообщил, что есть и другие, более позитивные предложения. Первое — перевести советские вклады россиян в долговые обязательства Сбербанка. Второе предложение одобрило большинство членов рабочей группы.

Его суть в том, что размеры приоритетных выплат вкладчиков будут согласовываться с Министерством финансов и самим Сбербанком. По словам Сенина, для реализации этого варианта потребуется распределить нагрузку на бюджет на 3-4 года, но, по крайней мере, дело «сдвинется с мертвой точки».

Тюменские власти объяснили причины отказа в выдаче выплат и ветеранских удостоверений
Узнать подробнее

Закон, согласно которому на государство ложились обязательства по восстановлению сбережений, помещенных во вклады Сбербанка до 20 июня 1991 года, был принят в 1995 году.

В финансово-экономическом обосновании к документу говорится, что при переводе всех гарантированных сбережений граждан в долговые обязательства государства объем средств, необходимый на их погашение, в 2024 году составляет 61.8 триллиона рублей, в 2025 — 64.2 триллиона, а в 2026 — 66.8 триллиона.

Читайте также:
Тюменский детсад выплатит 180 тысяч ребенку, сломавшему руку на площадкеС начала года более 12,3 тысячи тюменских семей получили выплаты на третьего ребёнка«Им на нас наплевать»: участнику СВО отказали в выплатах и ветеранском удостоверении
#Общество#Экономика#Тюменская область#Тюменцы#Госдума РФ#Депутаты#Сбербанк#Долги#Вклады#Советский Союз#Любовь Селезнева
Подпишитесь
Борьба со спрутом: как в Тюменской области побеждают коррупцию
Сегодня, 06:01
«Пересядем на АвтоВАЗ?»: почему автомобили в Тюменской области резко подорожали
Вчера, 05:33
Астролог рассказала, кому из тюменцев повезет во всем в 2024 году
Вчера, 11:08
Губернатор Александр Моор показал свой портрет, созданный искусственным интеллектом
Сегодня, 05:25
Стало известно когда в Тюмени выпадет первый снег
Вчера, 08:00
«Дышите глубже»: как застройщики Тюмени заботятся о воздухе в квартирах
Сегодня, 05:19