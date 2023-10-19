В Госдуме определяются, когда тюменцы получат замороженные вклады СССР

Posted Сегодня, 06:04
Published Сегодня, 06:04
Modified Сегодня, 06:06
Updated Сегодня, 06:06
Депутаты Госдумы рассматривают вопрос о компенсации советских вкладов граждан в Сбербанке. Как сообщает «ТАСС», есть несколько предложений, среди них — начать выплачивать деньги россиянам в возрасте старше 78 лет. На реализацию этой меры могут потребоваться порядка 7.3 миллиардов рублей.
По мнению депутатов, также можно бессрочно приостановить закон, обязывающий провести такие выплаты, либо признать его недействительным.
«Действительно, если государство не может выполнить обязательства, наверное, честнее в этом признаться, но нужна серьезная аргументация», — прокомментировал этот вариант член комитета Госдумы по финансовому рынку Владимир Сенин.
Он сообщил, что есть и другие, более позитивные предложения. Первое — перевести советские вклады россиян в долговые обязательства Сбербанка. Второе предложение одобрило большинство членов рабочей группы.
Его суть в том, что размеры приоритетных выплат вкладчиков будут согласовываться с Министерством финансов и самим Сбербанком. По словам Сенина, для реализации этого варианта потребуется распределить нагрузку на бюджет на 3-4 года, но, по крайней мере, дело «сдвинется с мертвой точки».
Закон, согласно которому на государство ложились обязательства по восстановлению сбережений, помещенных во вклады Сбербанка до 20 июня 1991 года, был принят в 1995 году.
В финансово-экономическом обосновании к документу говорится, что при переводе всех гарантированных сбережений граждан в долговые обязательства государства объем средств, необходимый на их погашение, в 2024 году составляет 61.8 триллиона рублей, в 2025 — 64.2 триллиона, а в 2026 — 66.8 триллиона.