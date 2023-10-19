В Госдуме определяются, когда тюменцы получат замороженные вклады СССР

Его суть в том, что размеры приоритетных выплат вкладчиков будут согласовываться с Министерством финансов и самим Сбербанком. По словам Сенина, для реализации этого варианта потребуется распределить нагрузку на бюджет на 3-4 года, но, по крайней мере, дело «сдвинется с мертвой точки».