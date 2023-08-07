Тюменские власти объяснили причины отказа в выдаче выплат и ветеранских удостоверений

Однако причину отказа боец с позывным «Горец» не считает основательной, ведь мужчина приписан в Тюмени и призывался через военный комиссариат Тюменской области. Однако, когда он пришел туда с жалобой, по словам Мазгарова, ему сказали: «мы вас от Тюменской области только посадили на самолет, а куда вы прибыли и что делали мы не знаем». Доказывать факт службы в зоне боевых действий Мазгаров считает унизительным.