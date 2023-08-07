Тюменские власти объяснили причины отказа в выдаче выплат и ветеранских удостоверений

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
«Наш город» уже рассказывал о двух тюменцах, обратившихся в редакцию с жалобой на невозможность получения выплат от Тюменской области и удостоверений «Ветерана боевых действий». Свою историю рассказал Шамиль Мазгаров, отправившийся добровольцем в зону СВО и не заметивший, что ему подсунули бумаги на контракт с Ростовской областью Мужчина призывался он из тюменского военкомата, однако бумаги стали основанием отказать ему в получении выплат от региона.
«Единовременная выплата предоставляется при одновременном выполнении условий: гражданин убыл для прохождения военной службы через Военный комиссариат Тюменской области или Пункт отбора на военную службу по контракту (2 разряда) г. Тюмень, заключил контракт для прохождения военной службы с Министерством обороны РФ в период специальной военной операции, зачислен в списки воинской части, проходит военную службу по контракту. По заявлению Мазгарова Ш. З. о предоставлении единовременной выплаты вышеуказанные условия не подтверждены, в связи с чем принято решение об отказе», — объяснили «Нашему городу» в департаменте социального развития Тюменской области.
Однако причину отказа боец с позывным «Горец» не считает основательной, ведь мужчина приписан в Тюмени и призывался через военный комиссариат Тюменской области. Однако, когда он пришел туда с жалобой, по словам Мазгарова, ему сказали: «мы вас от Тюменской области только посадили на самолет, а куда вы прибыли и что делали мы не знаем». Доказывать факт службы в зоне боевых действий Мазгаров считает унизительным.
Также «Горец» рассказывал «Нашему городу», что ему отказали в выдаче ветеранского удостоверения из-за отсутствия информации о прохождении им службы, хотя сам Мазгаров предоставил характеристику с места службы и справку о работе по контракту в зоне СВО. Однако в департаменте имущественных отношений редакции сообщили, что отказа Мазгаров не получал, а «документы находятся на рассмотрении».
Ранее «Наш город» рассказывал о том, с какими проблемами столкнулись добровольны, вернувшиеся с СВО и почему они разочаровались в тюменских властях.