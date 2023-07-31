«Им на нас наплевать»: участнику СВО отказали в выплатах и ветеранском удостоверении

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
Modified Сегодня, 09:45
Updated Сегодня, 09:45
Рекламные вывески с призывом заключить контракт на военную службу виднеются в каждом районе Тюмени. Крупным шрифтом выделяют слова «долг», «родина» и «мужество». Также подчеркивают и суммы выплат, обозначая, что власти Тюменской области готовы выдать каждому по 100 тысяч рублей. Однако практика показывает обратное — мужчины, которые по зову долга отправились в зону боевых действий, возвращаются на малую родину, не имея возможности получить удостоверение ветерана и обещанные выплаты.
Почему некоторые бойцы не только лишаются почета, но и вовсе обесцениваются? И как на самом деле устроена жизнь ветерана СВО? Об этом «Нашему городу» рассказал доброволец и участник СВО Шамиль Мазгаров.
Осенью прошлого года 54-летний Шамиль Мазгаров пошел в Военный комиссариат Ленинского Административного округа города Тюмени, чтобы отправиться добровольцем в зону СВО. Мужчина подал все необходимые документы, после чего был вызван в областной военкомат, где был проведен курс тактической медицины и выбраны позывные, так Шамиль Мазгаров получил позывной — «Горец».
«Нас потом посадили в автобус и увезли в аэропорт Екатеринбурга — Кольцово, там посадили в военный самолет и отправили в Ростов. И только там ночью мы заключили трехмесячный контракт на службу. Нам никто ничего толком не объяснял, да и мы сами на бумаги особо не смотрели, мы не за деньгами ехали, а долг исполнять», — рассказал «Нашему городу» доброволец.
После Ростова мужчин повезли в учебный центр, после чего Мазгаров оказался на передовой в Луганской Народной Республике. В служебной характеристике бойца, которая имеется в распоряжении редакции, указано, что Мазгаров грамотно выполнял боевые задачи, проявил себя, как дисциплинированный и ответственный доброволец. «Горец» принимал участие в минировании территории по периметру в целях недопущения внезапного нападения противника.
«Принимал активное участие в боевых действиях при непосредственном соприкосновении с противником на передней линии обороны отряда, в ходе которых показал себя смелым добровольцем. Пользовался уважением среди товарищей и командиров», — указано в документе, подписанном командиром отряда и начальником штаба войсковой части.
В Тюмень мужчина вернулся не получив ни одного ранения и планировал заключить новый контракт и получить удостоверение «Ветерана боевых действий».
По возвращении из зоны СВО, бойцу выдали характеристику и справку о том, что он добровольцем выполнял задачи в Луганской Народной Республике и отработал свой контракт (оба документа имеются в распоряжении редакции). С этими документами Шамиль Мазгаров обратился в тюменский военкомат, чтобы получить удостоверение ветерана. Сначала его тепло встретили и заявление зарегистрировали.
«Мне сказали, что сделают запрос для подтверждения данных и позже позвонят. В мой следующий визит мне уже сообщили, что пришел отказ», — рассказывает доброволец.
Для того, чтобы разобраться в ситуации мужчина с документами пошел к военному комиссару Тюменской области. На прием к нему в тот день прибыли еще несколько бойцов с аналогичной проблемой.
«Мы с ним начали разговаривать и он говорит, мол, вам таких бумажек штук 20 наклепали и что? Говорил: „мы вас от Тюменской области только посадили на самолет, а куда вы прибыли и что делали мы не знаем“. Я развернулся и ушел. Что я буду стоять и доказывать такие вещи?», — возмущенно говорит Шамиль Мазгаров.
Тогда товарищи порекомендовали мужчине обратиться в службу социальной защиты и заодно подать документы на получение губернаторских выплат, которые положены контрактникам. Но и здесь возникли бюрократические проблемы.
«Нам сказали, что мы контракт заключали с Ростовом, а значит выплат не получим. А мы же не знали как и что нужно, мы же не за деньгами шли. Нам тут сказали, что позже контракт заключим, мы и согласились. Вот такое отношение к нам», — говорит боец с позывным «Горец».
Стоит указать, что Шамиль Мазгаров давно живет в Тюмени, имеет местную прописку и для прохождения службы обращался в тюменский военкомат. Почему вышло так, что контракт мужчина заключил с Ростовом — непонятно. Но выплаты, это не главное беспокойство добровольца, он больше всего был разочарован отношением властей и военных к нему.
«Вот взять день города недавний. Везде писали, что пригласили бойцов СВО и их семьи. Меня никто не приглашал никуда. Почему кому-то особое внимание, а кому-то ничего. Жутко осознавать, что на самом деле вот так у нас относятся к людям, которые защищают Родину», — говорит мужчина.
Шамиль Мазгаров добавил, что он не единственный, столкнувшийся с такой проблемой. Его сослуживцы, некоторые из которых полгода находились в зоне СВО, уже несколько месяцев также не могут добиться получения удостоверения ветерана и выплат от Тюменской области.
«Есть у меня товарищ из Заводоуковска, он поле заключения контракта упал с „КАМАЗа“ и получил травму спины, но ему вовсе сказали, что это бытовая травма. Он также до сих пор ничего не получил», — рассказывает мужчина.
В прокуратуре Тюменской области «Нашему городу» разъяснили, что в регионе установлен порядок выдачи удостоверения «Ветеран боевых действий».
«В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.03.2023 №342 оформление и выдача удостоверения производятся в военном комиссариате субъекта Российской Федерации по месту постановки на воинский учет (по месту жительства) заявителя. Основанием для оформления и выдачи удостоверения является решение комиссии военных комиссариатов субъектов Российской Федерации по рассмотрению обращений о выдаче удостоверения», — пояснили в областной прокуратуре.
Тюменский юрист Игорь Шадрин был возмущен отказом в выдаче удостоверения, так как все необходимые документы у мужчины имеются.
«Но я полагаю, что дело может быть в подтверждении информации уже там, в зоне СВО. Там, возможно, нет времени качественно оформлять документы на каждого и потому такие заминки случаются. Система по выдаче этих удостоверений еще новая и еще не совсем устаканилась. Однако эту проблему должны решать не мужчины, которые побывали в тяжелые условиях военных действий, а местные власти», — считает юрист.
Также он разобрался в постановлении правительства Тюменской области от 03.05.2023 № 243-п, которое регламентирует порядок осуществления выплат. В первом пункте указано:
«Установить дополнительную меру социальной поддержки в форме единовременной выплаты гражданам, проживающим в Тюменской области и (или) убывшим для прохождения военной службы через Военный комиссариат Тюменской области или Пункт отбора на военную службу по контракту (2 разряда) г. Тюмень, заключившим контракт для прохождения военной службы с Министерством обороны Российской Федерации, зачисленным в списки воинских частей, проходящим военную службу по контракту и принимающим участие в специальной военной операции».
Шадрин подчеркивает, что из постановления якобы прямо следует — любой житель региона, отправившийся добровольцем в зону СВО и заключивший контракт, имеет право на получение выплаты.
«А значит то, что произошло с бойцом „Горцем“ — неправомерно, я полагаю. Мне кажется, что эта бюрократическая ловушка с заключением контракта не по факту отбора, а позже, как раз нужна для того, чтобы экономить на выплатах. Но это лишь мое предположение. Также в документе указано, что ответственность за исполнение этого постановления лежит на вице-губернаторе — на Ольге Кузничевских. И к ней сейчас имеется ряд серьезных вопросов», — обозначает юрист.
По предположению юриста, договор с некоторыми бойцами могут намеренно заключать в других регионах. Однако предполагается, что экономия на обещанных выплатах — цель не первостепенная. Такие бюрократические лабиринты могут быть необходимы для иных целей глав регионов России. Но факт остается неизменным — некоторые мужчины, храбро отправившиеся не передовую СВО сейчас чувствуют себя ненужными и оскорбленными. Их обещали встретить с почетом, но на деле — от них отвернулись.
«Наш город» следит за развитием ситуации с получением Шамилем Мазгаровым официального воинского статуса. Мы направили соответствующие запросы в региональное правительство.