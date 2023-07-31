«Им на нас наплевать»: участнику СВО отказали в выплатах и ветеранском удостоверении

По предположению юриста, договор с некоторыми бойцами могут намеренно заключать в других регионах. Однако предполагается, что экономия на обещанных выплатах — цель не первостепенная. Такие бюрократические лабиринты могут быть необходимы для иных целей глав регионов России. Но факт остается неизменным — некоторые мужчины, храбро отправившиеся не передовую СВО сейчас чувствуют себя ненужными и оскорбленными. Их обещали встретить с почетом, но на деле — от них отвернулись.