Тюменский детсад выплатит 180 тысяч ребенку, сломавшему руку на площадке

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
Modified Сегодня, 07:59
Updated Сегодня, 07:59
По данным ведомства, воспитанник детсада в июле 2023 году во время прогулки с воспитателем упал с игрового комплекса в виде корабля с горкой. Юный ялуторовчанин получил закрытый перелом локтевой кости и вывих головки лучевой кости правого предплечья.
Прокуратура установила, что в дошкольном учреждении не обеспечены безопасные условия для детей. За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей воспитатель дошкольного учреждения привлечена к дисциплинарной ответственности — ей объявлен выговор. Детсад обязали возместить родителям ребенка материальный ущерб в размере 180 тысяч рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что детский сад Тобольского района выплатит 4,5 миллиона рублей семье погибшей во время прогулки в детсаду в сентябре прошлого года девочки. Тело малышки нашли в игровом домике.