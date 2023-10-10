Тюменский детсад выплатит 180 тысяч ребенку, сломавшему руку на площадке

По данным ведомства, воспитанник детсада в июле 2023 году во время прогулки с воспитателем упал с игрового комплекса в виде корабля с горкой. Юный ялуторовчанин получил закрытый перелом локтевой кости и вывих головки лучевой кости правого предплечья.