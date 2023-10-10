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Тюменский детсад выплатит 180 тысяч ребенку, сломавшему руку на площадке

Тюменский детсад выплатит 180 тысяч ребенку, сломавшему руку на площадке

10 октября 2023, 07:57
Фото: 1MI
Детский сад в Ялуторовске выплатит 180 тысяч рублей 5-летнему ребенку за полученную травму. Такое решение вынес суд по результатам рассмотрения иска прокуратуры.
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Дети

По данным ведомства, воспитанник детсада в июле 2023 году во время прогулки с воспитателем упал с игрового комплекса в виде корабля с горкой. Юный ялуторовчанин получил закрытый перелом локтевой кости и вывих головки лучевой кости правого предплечья.

Прокуратура установила, что в дошкольном учреждении не обеспечены безопасные условия для детей. За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей воспитатель дошкольного учреждения привлечена к дисциплинарной ответственности — ей объявлен выговор. Детсад обязали возместить родителям ребенка материальный ущерб в размере 180 тысяч рублей.

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Ранее «Наш Город» писал, что детский сад Тобольского района выплатит 4,5 миллиона рублей семье погибшей во время прогулки в детсаду в сентябре прошлого года девочки. Тело малышки нашли в игровом домике.

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