Государство готово выплатить долги по ипотеке тюменцам с 3 детьми

Мы неоднократно сообщали, что жители Тюменской области стали массово отказываться от ипотеки. К середине августа этого года процент ипотечных ставок снизился в полтора раза. Горожане все реже стали оформлять новое жилье в ипотеку. И это даже несмотря на то, что стоимость жилья в Тюмени растет, как на дрожжах. В том числе и на вторичку. После увеличения ключевой ставки ЦБ стоимость квадратного метра увеличилась на 1,5% — до 111,5 тысяч. За год «квадрат» вырос на 9,2%.