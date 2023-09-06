Государство готово выплатить долги по ипотеке тюменцам с 3 детьми

Posted Сегодня, 05:14
Published Сегодня, 05:14
Modified Сегодня, 05:20
Updated Сегодня, 05:20
В Тюменской области хотят снизить ставку по ипотеке для семей с детьми. С инициативой выступил депутат госдумы Алексей Нечаев. Согласно проекту «Счастливая семья», предложенному чиновником, каждый россиянин может претендовать на такие условия. Жители Тюмени, разумеется, тоже. При этом Нечаев утверждает, что льготу может получить даже те семейные пары, кто еще не обзавелся детьми.
А после рождения первого и второго ребенка, ставка будет понижаться на 4% и 2%. После рождения третьего ребенка, долг по ипотеке будет списан полностью. Кроме того, депутаты госдумы обещают всячески поддерживать молодые семьи. Например, они выступили с инициативой переводить беременных девушек на бюджетные места в вузы. А молодые пары могут бесплатно посещать психолога в первые 5 лет совместной жизни.
Отмечается, что подобные меры повысят коэффициент рождаемости до 2 детей на одну женщину. Однако точные сроки таких мер еще не определены. Все они являются лишь инициативами, с которыми выступили депутаты.
Мы неоднократно сообщали, что жители Тюменской области стали массово отказываться от ипотеки. К середине августа этого года процент ипотечных ставок снизился в полтора раза. Горожане все реже стали оформлять новое жилье в ипотеку. И это даже несмотря на то, что стоимость жилья в Тюмени растет, как на дрожжах. В том числе и на вторичку. После увеличения ключевой ставки ЦБ стоимость квадратного метра увеличилась на 1,5% — до 111,5 тысяч. За год «квадрат» вырос на 9,2%.
А вот большой популярностью у тюменцев, кстати, пользовались частные дома. Горожане отдавали предпочтение загородной недвижимости, а не городской новостройке. Хотя опять же стоимость частных домов тоже выросла. Портал недвижимости «Мир квартир» опубликовал данные, согласно которым средняя стоимость загородной недвижимости в нашем регионе увеличилась на 2,3%. Но не будет забывать о том, что «Сельская ипотека» позволила спросу набрать обороты.