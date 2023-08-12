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Posted 12 августа, 11:08

Published 12 августа, 11:08

Modified Сегодня, 15:18

Updated Сегодня, 15:18

С начала года более 12,3 тысячи тюменских семей получили выплаты на третьего ребёнка

С начала года более 12,3 тысячи тюменских семей получили выплаты на третьего ребёнка

12 августа 2023, 11:08
Фото: 1MI
В Тюменской области с начала года ежемесячная денежная выплата на третьего ребенка и последующих детей предоставлена 12,3 тысячи семей. Общая сумма единоразового пособия составила около 850 млн рублей, сообщает региональный департамент соцразвития.

Ежемесячная выплата в связи с рождением или усыновлением третьего ребенка и последующих детей предоставляется по региональному проекту «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография». Эта льгота одна их 16 региональных мер социальной поддержки, которые действуют в Тюменской области в дополнение к федеральным.

«Выплата может быть назначена, если третий ребенок и последующие дети родились до 31 декабря 2022 года включительно. Если ребёнок родился после 1 января 2023 года, семья может обратиться за единым пособием в Социальный фонд России», — пояснили в ведомстве.

Также в департаменте соцразвития отметили, что за последние четыре года в Тюменской области на свет появились более 95 тысяч детей. По результатам 2022 года регион по России вышел на 9 место По суммарному коэффициенту рождаемости в 2022 году регион вышел на 9 место по России и на 2 по УрФО. По естественному приросту населения Тюменская область занимает 12 место среди всех субъектов страны.

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