С начала года более 12,3 тысячи тюменских семей получили выплаты на третьего ребёнка

Posted 12 августа, 11:08
Published 12 августа, 11:08
Modified Сегодня, 15:18
Updated Сегодня, 15:18
Ежемесячная выплата в связи с рождением или усыновлением третьего ребенка и последующих детей предоставляется по региональному проекту «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография». Эта льгота одна их 16 региональных мер социальной поддержки, которые действуют в Тюменской области в дополнение к федеральным.
«Выплата может быть назначена, если третий ребенок и последующие дети родились до 31 декабря 2022 года включительно. Если ребёнок родился после 1 января 2023 года, семья может обратиться за единым пособием в Социальный фонд России», — пояснили в ведомстве.
Также в департаменте соцразвития отметили, что за последние четыре года в Тюменской области на свет появились более 95 тысяч детей. По результатам 2022 года регион по России вышел на 9 место По суммарному коэффициенту рождаемости в 2022 году регион вышел на 9 место по России и на 2 по УрФО. По естественному приросту населения Тюменская область занимает 12 место среди всех субъектов страны.