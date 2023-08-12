С начала года более 12,3 тысячи тюменских семей получили выплаты на третьего ребёнка

Также в департаменте соцразвития отметили, что за последние четыре года в Тюменской области на свет появились более 95 тысяч детей. По результатам 2022 года регион по России вышел на 9 место По суммарному коэффициенту рождаемости в 2022 году регион вышел на 9 место по России и на 2 по УрФО. По естественному приросту населения Тюменская область занимает 12 место среди всех субъектов страны.