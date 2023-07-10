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Posted 10 июля, 12:04

Published 10 июля, 12:04

Modified Сегодня, 07:13

Updated Сегодня, 07:13

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В Тюменской области надел под ИЖС получили свыше 12 тысяч многодетных семей

10 июля 2023, 12:04
Фото: 1MI
В Тюменской области уже 12 лет многодетным семьям предоставляется право на бесплатный участок земли под строительство дома или равнозначную денежную компенсацию. На сегодня этой мерой поддержки воспользовались 11 809 семей, сообщает департамент имущественных отношений региона.

Из 26 муниципалитетов региона лидерами по предоставлению участков являются Тюмень — 4 662 участка, Тюменский район — 1 501 участок, Тобольск — 766 участков и Заводоуковский городской округ — 724 участка.

С июля 2020 года многодетная семья вправе выбрать взамен земельного участка целевую социальную выплату. С этого года её размер для семьи с тремя детьми составляет 401 260 рублей, а за четвертого и каждого последующего ребенка предусмотрена доплата 80 252 рубля. Деньги направляются напрямую продавцу или банку.

Заявление на получение выплаты в 2024 году многодетные родители Тюмени и Тюменского района могут направлять до 31 августа 2023 года, а семьи из других муниципалитетов — до 1 августа 2023 года.

Программа работает в рамках нацпроекта «Демография», в состав которого входит региональный проект Тюменской области «Финансовая поддержка семей при рождении детей». В целом за период её действия земельными наделами или социальными выплаты обеспечены 90,9% многодетных семей, включённых в очередь.

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