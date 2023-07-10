В Тюменской области надел под ИЖС получили свыше 12 тысяч многодетных семей

Posted 10 июля, 12:04
Published 10 июля, 12:04
Modified Сегодня, 07:13
Updated Сегодня, 07:13
Из 26 муниципалитетов региона лидерами по предоставлению участков являются Тюмень — 4 662 участка, Тюменский район — 1 501 участок, Тобольск — 766 участков и Заводоуковский городской округ — 724 участка.
С июля 2020 года многодетная семья вправе выбрать взамен земельного участка целевую социальную выплату. С этого года её размер для семьи с тремя детьми составляет 401 260 рублей, а за четвертого и каждого последующего ребенка предусмотрена доплата 80 252 рубля. Деньги направляются напрямую продавцу или банку.
Заявление на получение выплаты в 2024 году многодетные родители Тюмени и Тюменского района могут направлять до 31 августа 2023 года, а семьи из других муниципалитетов — до 1 августа 2023 года.
Программа работает в рамках нацпроекта «Демография», в состав которого входит региональный проект Тюменской области «Финансовая поддержка семей при рождении детей». В целом за период её действия земельными наделами или социальными выплаты обеспечены 90,9% многодетных семей, включённых в очередь.