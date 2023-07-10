В Тюменской области надел под ИЖС получили свыше 12 тысяч многодетных семей

С июля 2020 года многодетная семья вправе выбрать взамен земельного участка целевую социальную выплату. С этого года её размер для семьи с тремя детьми составляет 401 260 рублей, а за четвертого и каждого последующего ребенка предусмотрена доплата 80 252 рубля. Деньги направляются напрямую продавцу или банку.