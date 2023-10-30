Куда можно полететь на ноябрьские праздники из Тюмени?

Так, можно с экскурсией посетить киностудию «Мосфильм», где снимались известные отечественные фильмы. Посмотреть на город с высоты в 540 метров можно со смотровой площадки Останкинской телебашни, а если погода все же позволит, можно прогуляться по Старому Арбату. Чтобы долететь до Москвы из Тюмени и вернуться обратно, нужно будет заплатить минимум 13 тысяч рублей.