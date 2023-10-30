Куда можно полететь на ноябрьские праздники из Тюмени?

Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
Следующий месяц порадует тюменцев изобилием выходных. Отдохнуть можно будет с 4 по 6 ноября: эти дни можно провести дома или в путешествиях. Если выбирать второй вариант, то стоит поторопиться с бронированием билетов: с каждым днем они становятся дороже.
Например, можно улететь на пару дней в Анталью. Это один из самых популярных курортов Турции у российских туристов, что вполне легко объяснить: там мягкий климат, большой выбор отелей и много достопримечательностей.
Комфортно там будет даже без знания английского языка, почти все местные жители хотя бы немного знают русский. Самый дешевый билет на одного человека туда и обратно обойдется в 60 тысяч рублей.
Еще один неплохой вариант — Баку. Это современный и ухоженный город, где есть на что посмотреть. Но его главная ценность — люди. Азербайджанцы — гостеприимный и добрый народ, готовый прийти на помощь в любой момент. Местные ценят и уважают русскую культуру, найти с ними общий язык не составит труда.
Главные достопримечательности Баку — Ворота Гоша-Гала, Пламенные башни и Площадь фонтанов. Там можно провести время как в театре, так и просто гуляя по улицам. Самый дешевый билет из Тюмени в Баку и обратно будет стоить 43 тысячи рублей.
Дубай — еще одно популярное направление. Идеальное место для тех, кто хочет на море, но в родном городе за окном уже падает снег. К тому же, ноябрь — лучший месяц, чтобы отправится в Объединенные Арабские Эмираты, ведь именно в период российской осени там снижается влажность воздуха и уходит невыносимый зной.
Там есть как частные пляжи, так и бесплатные. Они также оборудованы раздевалками, душевыми, туалетами, а прямо возле моря есть детские площадки и места для занятий спортом. Цена за самый дешевый билет туда и обратно не сильно выше: 59 тысяч рублей.
Еще один популярный у туристов турецкий город — Стамбул. Погода в ноябре там становится капризной, но зато номера в отелях — дешевле. Город также богат на музеи, торговые центры, дворцовые павильоны и достопримечательности. Ко всему вышеперечисленному стоит также добавить турецкие бани и уютные кафе. За самый дешевый билет до Стамбула и обратно придется заплатить 49 тысяч рублей.
Путешествовать по родной стране — всегда дешевле. В российских городах, как и в зарубежных, также найдется, на что посмотреть и куда сходить.
Как пример — Москва. Столица отличается богатой культурной жизнью, поэтому каждый сможет найти развлечение на свой вкус. Конечно, осенью гулять не сильно хочется, но можно посетить разные музеи, выставки или театры.
Так, можно с экскурсией посетить киностудию «Мосфильм», где снимались известные отечественные фильмы. Посмотреть на город с высоты в 540 метров можно со смотровой площадки Останкинской телебашни, а если погода все же позволит, можно прогуляться по Старому Арбату. Чтобы долететь до Москвы из Тюмени и вернуться обратно, нужно будет заплатить минимум 13 тысяч рублей.
В Казани в ноябре ожидается дождливая и ветреная погода. Эти минусы компенсирует культурная составляющая. Так, в столице Татарстана много необычных музеев, например, музей чак-чака, где можно узнать традиционный рецепт приготовления сладости и попасть на дегустацию.
Любителям спорта стоит посетить «Казань Арену». Если удастся, можно попасть на матч, а если нет — можно посетить тематическую экскурсию. Самый дешевый билет до Казани и обратно будет стоить 24 тысячи рублей.
О ноябрьской погоде в Санкт-Петербурге писал сам Пушкин. Город в этот месяц становится тихим, туристы осенью приезжают нечасто, поэтому с поиском жилья проблем точно не возникнет.
Туристическая классика — посетить Эрмитаж, находящийся в списке ведущих мировых музеев. Музеи в городе на Неве исчисляются сотнями, а дворцы — десятками. Например, можно посетить Петропавловскую крепость, Зимний дворец или Екатерининский дворец. Самый дешевый билет туда-обратно обойдется в 17 тысяч рублей.
Ранее «Наш Город» рассказал, что в ноябре Тюменская область ждет в три раза больше туристов, чем обычно. Людей из разных городов привлекают термальный сезон, банные центры и отдых в спа-отелях.