В Тюменской области за лето оздоровились почти 200 тысяч школьников

Posted 24 октября, 10:35
Published 24 октября, 10:35
Modified Сегодня, 17:09
Updated Сегодня, 17:09
В общей сложности организованным летним отдыхом было охвачено на пять тысяч детей больше, чем в прошлом году.
«Выраженный оздоровительный эффект достигнут у 97,2% детей. Это выше среднего показателя по России», — отмечено в сообщении.
За сезон льготные путевки в лагеря были выданы 36 тысячам школьникам, из них 1,8 тысяч — дети из семей участников специальной военной операции.
Сто тюменских детей военнослужащих приняли участие в проекте взаимного культурно-образовательного туризма для школьников Тюменской области, Югры и Ямала, который был реализован по инициативе губернатора Александра Моора.
Еще один важный позитивный фактор, за летние месяцы в регионе снизилась на 5 процентов подростковая преступность.
По итогам летней кампании Тюменская область на Всероссийском форуме организаторов детского отдыха и оздоровления детей «Большие смыслы» признана лучшей в УрФО. Эта победа достается региону второй год подряд.