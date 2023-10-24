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Posted 24 октября, 10:35

Published 24 октября, 10:35

Modified Сегодня, 17:09

Updated Сегодня, 17:09

В Тюменской области за лето оздоровились почти 200 тысяч школьников

В Тюменской области за лето оздоровились почти 200 тысяч школьников

24 октября 2023, 10:35
Фото: 1MI
За лето отдохнули и оздоровились 197 тысяч тюменских ребят. Еще 20 тысяч школьников получили возможность заработать на каникулах, сообщает Информцентр правительства региона.

В общей сложности организованным летним отдыхом было охвачено на пять тысяч детей больше, чем в прошлом году.

«Выраженный оздоровительный эффект достигнут у 97,2% детей. Это выше среднего показателя по России», — отмечено в сообщении.

За сезон льготные путевки в лагеря были выданы 36 тысячам школьникам, из них 1,8 тысяч — дети из семей участников специальной военной операции.

Сто тюменских детей военнослужащих приняли участие в проекте взаимного культурно-образовательного туризма для школьников Тюменской области, Югры и Ямала, который был реализован по инициативе губернатора Александра Моора.

Еще один важный позитивный фактор, за летние месяцы в регионе снизилась на 5 процентов подростковая преступность.

По итогам летней кампании Тюменская область на Всероссийском форуме организаторов детского отдыха и оздоровления детей «Большие смыслы» признана лучшей в УрФО. Эта победа достается региону второй год подряд.

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#Каникулы
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