За лето официальный трудовой стаж заработали более 18,8 тысячи тюменских школьников

Posted 6 сентября, 12:12
Published 6 сентября, 12:12
Modified Сегодня, 04:58
Updated Сегодня, 04:58
Кадровый центр «Работа России» играет важную роль в развитии молодежного трудоустройства и создании перспективных карьерных возможностей для будущих специалистов.
По статистике, с каждым годом число подростков, желающих получить свой первый трудовой опыт в период летних каникул, растет. Они постепенно приспосабливаются к труду, становятся более ответственными, приобретают новые навыки и опыт общения в рабочем коллективе.
Например, великолепную работу на благо своего района проделали 447 подростков из Нижнетавдинского муниципального района. Отличный трудовой опыт получила и Надежда Зыкова, которой совсем недавно исполнилось 14 лет. Она присоединилась к проекту по озеленению родного села и начала работать в отряде главы районной администрации.
«С малого возраста я заметила, что летом подростки работают, и мне тоже хотелось не просто проводить время, а получить рабочий и социальный опыт, а также помочь родителям. И этим летом мне удалось осуществить это! Я поняла, что такое „трудовые будни“, нашла новых друзей и смогла полностью самостоятельно подготовиться к школе, за что очень горжусь», — поделилась Надежда.