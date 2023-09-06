За лето официальный трудовой стаж заработали более 18,8 тысячи тюменских школьников

«С малого возраста я заметила, что летом подростки работают, и мне тоже хотелось не просто проводить время, а получить рабочий и социальный опыт, а также помочь родителям. И этим летом мне удалось осуществить это! Я поняла, что такое „трудовые будни“, нашла новых друзей и смогла полностью самостоятельно подготовиться к школе, за что очень горжусь», — поделилась Надежда.