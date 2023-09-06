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Posted 6 сентября, 12:12

Published 6 сентября, 12:12

Modified Сегодня, 04:58

Updated Сегодня, 04:58

За лето официальный трудовой стаж заработали более 18,8 тысячи тюменских школьников

За лето официальный трудовой стаж заработали более 18,8 тысячи тюменских школьников

6 сентября 2023, 12:12
Фото: nashgorod.ru
В Тюменской области повсеместно на летний период были созданы рабочие места для подростков. Официальную работу на каникулах получили 18 860 подростков со всего региона, сообщает пресс-служба департамента труда ТО.

Кадровый центр «Работа России» играет важную роль в развитии молодежного трудоустройства и создании перспективных карьерных возможностей для будущих специалистов.

По статистике, с каждым годом число подростков, желающих получить свой первый трудовой опыт в период летних каникул, растет. Они постепенно приспосабливаются к труду, становятся более ответственными, приобретают новые навыки и опыт общения в рабочем коллективе.

Например, великолепную работу на благо своего района проделали 447 подростков из Нижнетавдинского муниципального района. Отличный трудовой опыт получила и Надежда Зыкова, которой совсем недавно исполнилось 14 лет. Она присоединилась к проекту по озеленению родного села и начала работать в отряде главы районной администрации.

«С малого возраста я заметила, что летом подростки работают, и мне тоже хотелось не просто проводить время, а получить рабочий и социальный опыт, а также помочь родителям. И этим летом мне удалось осуществить это! Я поняла, что такое „трудовые будни“, нашла новых друзей и смогла полностью самостоятельно подготовиться к школе, за что очень горжусь», — поделилась Надежда.

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