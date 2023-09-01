Пять новых школ открылись в Тюменской области к началу учебного года

В Тюменской области в День знаний открылись сразу пять новых школ. Из них три — в столице региона и по одной — в Крашенинино Упоровского района и Митькинском Вагайского района, сообщает пресс-службы губернатора Тюменской области.

Еще в семи школах региона — в Тюмени, Тобольске, Дубровном Ярковского района, Черемшанке Ишимского района, в Перевалово, Кулаково и Чикче Тюменского района, был проведен капитальный ремонт. Также полностью обновлена к началу учебного года Ишимская школа №4 на 600 мест. В День знаний, на торжественную церемонию открытия, сюда приехал лично глава региона Александр Моор. «Одна из старейших школ Ишима получила абсолютно новое здание. Здесь у ребят есть возможность получать знания, заниматься спортом и творчеством. Сегодня прошлись по учреждению, я бы с удовольствием еще раз поучился в такой замечательной школе», — отметил Александр Моор. На новоселье губернатор подарил школьникам новый автобус. Еще одно мероприятие, которое успел посетить губернатор в День знаний — открытие новой школы в микрорайоне Плеханово Тюмени. Учебное заведение, рассчитанное на тысячи учебных мест, было построено в этом году и уже полностью готово к образовательному процессу. «Свою школу вы можете называть уникальной. Сегодня это единственное такое большое здание в городе Тюмени. Уверен, что здесь будет царить атмосфера взаимного уважения, интереса к учебе, спорту и творчеству!», — заявил губернатор. Ранее «Наш город» писал о том, что самая экологичная школа построена в Упоровском районе. Учебное заведение небольшое, всего на 40 мест, зато спроектировано по самым передовым технологиям. В Упоровском районе построили одну из самых экологичных школ в регионе Узнать подробнее