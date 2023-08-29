В Упоровском районе построили одну из самых экологичных школ в регионе

Posted 29 августа, 12:07
Published 29 августа, 12:07
Modified Сегодня, 03:11
Updated Сегодня, 03:11
Подрядная организация пробурила на прилегающей территории 72 скважины глубиной 70 метров. На дне скважин установлены зонды для сбора тепла с грунтов. В качестве теплоносителя применяется абсолютно безопасный раствор пропиленгликоля.
«Школа в Крашенинино рассчитана на 40 учебных мест. Это одна из школ, которые строятся взамен деревянных зданий по поручению губернатора Тюменской области Александра Моора. При строительстве школ мы стараемся использовать различные инновационные технологии. Подобная экологичная система отопления работает в школе д. Юрмы Вагайского района и показала свою эффективность», — пояснил начальник ГУС ТО Павел Перевалов.
Одноэтажное здание Т-образной формы расположено на участке 6 соток. Школа рассчитана на одновременную посадку 40 детей. В здании предусмотрены блок начальной школы, учебные кабинеты среднего и старшего звена, пищеблок, медицинский кабинет и спортивный зал.
Все коммуникации и инженерное оборудование расположены в подвале. В тепловом пункте пропиленгликоль нагревает воду для систем отопления и горячего водоснабжения. При этом жидкости не смешиваются.
Территория школы разделена на игровую, физкультурно-спортивную и хозяйственную зоны. На улице школьники смогут играть в минифутбол, баскетбол, волейбол и сдавать нормы ГТО.