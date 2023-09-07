В оздоровительных центрах Тюменской области отдохнули свыше 21 тысячи детей

В рамках торжества также состоялся финал Областного фестиваля методических идей «Дорогой открытий», который в этом году был посвящён Году педагога и наставника Российской Федерации и 20-летию образования Ассоциации организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области «Мы вместе». Были подведены итоги летней оздоровительной кампании, а лучшие педагоги и сотрудники получили заслуженные награды и признание в торжественной праздничной обстановке.