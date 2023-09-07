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Posted 7 сентября, 10:26

Published 7 сентября, 10:26

Modified Сегодня, 05:32

Updated Сегодня, 05:32

В оздоровительных центрах Тюменской области отдохнули свыше 21 тысячи детей

В оздоровительных центрах Тюменской области отдохнули свыше 21 тысячи детей

7 сентября 2023, 10:26
Фото: 1MI
Тюменские оздоровительные центры подвели итоги летней кампании 2023 года. За три месяца каникул на их площадках отдохнули более 21 тысячи детей, в том числе 5 тысяч ребят из Югры и около 3 тысяч с Ямала, сообщает региональный департамент соцразвития.

Регион уже порядка 20 лет сотрудничает с ХМАО и ЯНАО по вопросам организации отдыха детей и их оздоровления.

«Огромным спросом пользуются наши загородные центры. В них очень сильная педагогическая составляющая. Здесь мы проводим разные тематические смены, которые идут на пользу детям с точки зрения профориентации и подготовки к старшим классам», — отмечал ранее Александра Моора.

В этом году по решению губернатора Тюменской области в регионе был организован бесплатный отдых для детей тюменских военнослужащих, несущих службу в зоне специальной военной операции. В загородных и палаточных лагерях, лагерях с дневным пребыванием бесплатно за счет средств областного бюджета отдохнули более 1,8 тысячи детей из семей участников специальной военной операции.

Путевки предоставляются круглогодично в зависимости от пожеланий семьи. Чтобы отправить ребенка на отдых, необходимо обратиться к семейному наставнику, предоставлять дополнительные документы не нужно.

Финальной точкой летней оздоровительной кампании 2023 года стала праздничная программа «Счастливое тюменское лето», организованная 2 сентября Ассоциацией организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области «Мы вместе». В ходе праздника работали тематические площадки, посвященные диалогу культур: мастер-классы, игры, развлечения. Помимо этого, гости праздника посетили концерт «Мы вместе. Культура нас объединяет», на котором коллективы загородных лагерей и центров представили лучшие творческие номера.

В рамках торжества также состоялся финал Областного фестиваля методических идей «Дорогой открытий», который в этом году был посвящён Году педагога и наставника Российской Федерации и 20-летию образования Ассоциации организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области «Мы вместе». Были подведены итоги летней оздоровительной кампании, а лучшие педагоги и сотрудники получили заслуженные награды и признание в торжественной праздничной обстановке.

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