В оздоровительных центрах Тюменской области отдохнули свыше 21 тысячи детей

Posted 7 сентября, 10:26
Published 7 сентября, 10:26
Modified Сегодня, 05:32
Updated Сегодня, 05:32
Регион уже порядка 20 лет сотрудничает с ХМАО и ЯНАО по вопросам организации отдыха детей и их оздоровления.
«Огромным спросом пользуются наши загородные центры. В них очень сильная педагогическая составляющая. Здесь мы проводим разные тематические смены, которые идут на пользу детям с точки зрения профориентации и подготовки к старшим классам», — отмечал ранее Александра Моора.
В этом году по решению губернатора Тюменской области в регионе был организован бесплатный отдых для детей тюменских военнослужащих, несущих службу в зоне специальной военной операции. В загородных и палаточных лагерях, лагерях с дневным пребыванием бесплатно за счет средств областного бюджета отдохнули более 1,8 тысячи детей из семей участников специальной военной операции.
Путевки предоставляются круглогодично в зависимости от пожеланий семьи. Чтобы отправить ребенка на отдых, необходимо обратиться к семейному наставнику, предоставлять дополнительные документы не нужно.
Финальной точкой летней оздоровительной кампании 2023 года стала праздничная программа «Счастливое тюменское лето», организованная 2 сентября Ассоциацией организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области «Мы вместе». В ходе праздника работали тематические площадки, посвященные диалогу культур: мастер-классы, игры, развлечения. Помимо этого, гости праздника посетили концерт «Мы вместе. Культура нас объединяет», на котором коллективы загородных лагерей и центров представили лучшие творческие номера.
В рамках торжества также состоялся финал Областного фестиваля методических идей «Дорогой открытий», который в этом году был посвящён Году педагога и наставника Российской Федерации и 20-летию образования Ассоциации организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области «Мы вместе». Были подведены итоги летней оздоровительной кампании, а лучшие педагоги и сотрудники получили заслуженные награды и признание в торжественной праздничной обстановке.