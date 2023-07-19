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Более 1000 детей тюменских бойцов бесплатно отдохнули в лагерях

19 июля 2023, 09:10
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области
В течение этого лета получить льготные путёвки могут 217 тысяч юных тюменцев.
Сюжет
Дети

Решение организовать бесплатный отдых для детей бойцов принял глава нашего региона. Чтобы отправить ребёнка в лагерь, нужно обратиться к семейном наставнику. При этом никакие дополнительные документы от родителей не потребуются. Путёвки предоставляются круглогодично.

В прошлом году в течение летних каникул в лагерях отдохнули 212 тысяч ребят, сообщили в информцентре регионального правительства.

Ранее «Наш город» писал, что фракция ЛДПР предложила предоставить семьям тюменских бойцов льготу при оплате коммунальных услуг, однако фракция «ЕР» не поддержала эту идею.

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#Елена Чебоксарова#Льготы#Льготники#Бойцы#СВО#Общество#Тюменцы#Новости тюмени#Дети
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