Более 1000 детей тюменских бойцов бесплатно отдохнули в лагерях

Решение организовать бесплатный отдых для детей бойцов принял глава нашего региона. Чтобы отправить ребёнка в лагерь, нужно обратиться к семейном наставнику. При этом никакие дополнительные документы от родителей не потребуются. Путёвки предоставляются круглогодично.