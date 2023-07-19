Более 1000 детей тюменских бойцов бесплатно отдохнули в лагерях

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
Решение организовать бесплатный отдых для детей бойцов принял глава нашего региона. Чтобы отправить ребёнка в лагерь, нужно обратиться к семейном наставнику. При этом никакие дополнительные документы от родителей не потребуются. Путёвки предоставляются круглогодично.
В прошлом году в течение летних каникул в лагерях отдохнули 212 тысяч ребят, сообщили в информцентре регионального правительства.
Ранее «Наш город» писал, что фракция ЛДПР предложила предоставить семьям тюменских бойцов льготу при оплате коммунальных услуг, однако фракция «ЕР» не поддержала эту идею.