В Тюмени состоится фестиваль хореографических спектаклей SOMA

Мероприятие будет проводиться с 25 по 28 октября, в нем примут участие танцоры из Санкт-Петербурга, Москвы, Томска и других городов России. Танцевальные коллективы представят спектакли, а для гостей фестиваля будут проводиться мастер-классы и интерактивы.