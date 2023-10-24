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Posted 24 октября, 03:11

Published 24 октября, 03:11

Modified 24 октября, 03:13

Updated 24 октября, 03:13

В Тюмени состоится фестиваль хореографических спектаклей SOMA

В Тюмени состоится фестиваль хореографических спектаклей SOMA

24 октября 2023, 03:11
Фото: 1MI
Фестиваль пройдет в Тюмени в пятый раз. Для гостей мероприятия проведут мастер-классы и интерактивы.

В Тюмени уже пятый год подряд состоится фестиваль SOMA FEST 2023, который вновь соберет хореографов со всей страны.

Мероприятие будет проводиться с 25 по 28 октября, в нем примут участие танцоры из Санкт-Петербурга, Москвы, Томска и других городов России. Танцевальные коллективы представят спектакли, а для гостей фестиваля будут проводиться мастер-классы и интерактивы.

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По мнению организаторов, мероприятие будет интересным как для взрослых, так и для детей. SOMA FEST 2023 пройдет в МТЦ «Космос», ознакомиться с афишей можно на сайте мероприятия.

Ранее «Наш Город» сообщил, что в Тюмени состоится концерт российской певицы Валерии. Выступление запланировано на 26 ноября в ДК «Нефтяник».

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#Общество#Тюменская область#Новости тюмени#Хореография#Танцы#Мероприятия#Любовь Селезнева
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