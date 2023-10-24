В Тюмени состоится фестиваль хореографических спектаклей SOMA

Posted 24 октября, 03:11
Published 24 октября, 03:11
Modified 24 октября, 03:13
Updated 24 октября, 03:13
В Тюмени уже пятый год подряд состоится фестиваль SOMA FEST 2023, который вновь соберет хореографов со всей страны.
Мероприятие будет проводиться с 25 по 28 октября, в нем примут участие танцоры из Санкт-Петербурга, Москвы, Томска и других городов России. Танцевальные коллективы представят спектакли, а для гостей фестиваля будут проводиться мастер-классы и интерактивы.
По мнению организаторов, мероприятие будет интересным как для взрослых, так и для детей. SOMA FEST 2023 пройдет в МТЦ «Космос», ознакомиться с афишей можно на сайте мероприятия.
Ранее «Наш Город» сообщил, что в Тюмени состоится концерт российской певицы Валерии. Выступление запланировано на 26 ноября в ДК «Нефтяник».