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Published Сегодня, 16:30

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Updated Сегодня, 16:33

Комик Алексей Щербаков не прилетел на собственный концерт в Тюмени

Популярный комик не прилетел на собственный концерт в Тюмени

17 октября 2023, 16:30
Фото: pixabay

Комик Алексей Щербаков не прилетел на собственный концерт в Тюмени

Популярный среди молодежи стендап-комик Алексей Щербаков не сможет провести свое шоу в Тюмени из-за отмены рейса на Салехарде.
Сюжет
Ямал

Концертная программа Алексея Щербакова должна была состояться сегодня, 17 октября, в ДК «Нефтяник». Однако погодные условия на Ямале, где сейчас находится сам комик, не позволяет ему провести шоу.

«Друзья из Тюмени. Я нахожусь с девяти утра в аэропорту города Салехард и не могу с пятой попытки вылететь к вам в Тюмень. Я жду с самого утра. Из Тюмени сюда вылетел самолет, но он не смог сесть с 52 попытки — человек, наверное, в первый раз за рулем, может стажер какой-то, и улетел в Новый Уренгой садиться. Я туда не добегу», — такое сообщение комик разместил в своих социальных сетях.

Самолет, на котором Щербаков должен был улететь из Ямала, не смог совершить посадку на Салехарде и был отправлен в Новый Уренгой.

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#Ямал#Тюмень#Погода#Салехард#Шоу#Аэропорт#Концерт#Дмитрий Балобанов
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