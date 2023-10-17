Популярный комик не прилетел на собственный концерт в Тюмени

Posted Сегодня, 16:30
Published Сегодня, 16:30
Modified Сегодня, 16:33
Updated Сегодня, 16:33
Концертная программа Алексея Щербакова должна была состояться сегодня, 17 октября, в ДК «Нефтяник». Однако погодные условия на Ямале, где сейчас находится сам комик, не позволяет ему провести шоу.
«Друзья из Тюмени. Я нахожусь с девяти утра в аэропорту города Салехард и не могу с пятой попытки вылететь к вам в Тюмень. Я жду с самого утра. Из Тюмени сюда вылетел самолет, но он не смог сесть с 52 попытки — человек, наверное, в первый раз за рулем, может стажер какой-то, и улетел в Новый Уренгой садиться. Я туда не добегу», — такое сообщение комик разместил в своих социальных сетях.
Самолет, на котором Щербаков должен был улететь из Ямала, не смог совершить посадку на Салехарде и был отправлен в Новый Уренгой.