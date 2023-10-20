nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:15

Published Сегодня, 06:15

Modified Сегодня, 06:17

Updated Сегодня, 06:17

В Тюмени пройдет концерт певицы Валерии

В Тюмени пройдет концерт певицы Валерии

20 октября 2023, 06:15
Фото: ВК Певица Валерия
В Тюмени в конце ноября пройдет большой концерт российской певицы Валерии. Выступление запланировано на 26 ноября в ДК «Нефтяник». Стоимость билетов составляет от 1,6 до 5,5 тысяч рублей.
Сюжет
Отдых

В афише указано, что в концертной программе прозвучат не только последние признанные хиты, но и всем известные песни: «Самолёт», «Ты где-то там», «Часики», «Была любовь», «Метелица» и т. д.

Напомним, что весной этого концерты Валерии оказались под угрозой срыва из-за попавшего в сеть телефонного разговора между ее мужем Иосифом Пригожиным и бывшим сенатором Фархадом Ахмедовым, в котором они критиковали российскую политическую элиту.

В частности, Пригожин и Ахмедов отметили, что Россия «проиграла „Кварталу 95“ (украинская киностудия, возглавляемая Владимиром Зеленским). Также было высказано осуждение в сторону президента России Владимира Путина по факту начала спецоперации на Украине.

Аудиозапись вызвала волну хейта в сторону Пригожина и Валерии. Правда, сразу после публикации аудио Пригожин заявил, что запись является фальшивой.

«Маленький ребенок? Закажи еду домой»: Водонаеву возмутил орущий в ресторане ребенок
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени с концертом в конце октября в СК «Центральный», 24 октября, выступит Полина Гагарина. Большая часть билетов, несмотря на стоимость от 6 до 14 тысяч рублей, на данный момент уже раскуплена.

Читайте также:
Власти Тюмени ополчились на горожан из-за самовольных гаражейВ тюменском селе тракторист задавил насмерть ребенкаПогода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 20 октября
#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Тюменцы#Отдых#Концерты#Концерт#Выступление
Подпишитесь
Борьба со спрутом: как в Тюменской области побеждают коррупцию
Вчера, 06:01
«Проще не вертолете»: почему в Тюмени усугубляется ситуация с пробками
Вчера, 08:09
В Тюмени за год стоимость яиц выросла почти на 40 рублей. В чем причина?
Вчера, 07:33
«Сделали агрессорами»: мамы детей, затравивших пятиклассника, рассказали свою версию
Вчера, 09:41
«Я ранен — мне нужна помощь»: тюменский боец из зоны СВО обратился к Путину
Вчера, 13:44
«Дышите глубже»: как застройщики Тюмени заботятся о воздухе в квартирах
Вчера, 05:19