В Тюмени пройдет концерт певицы Валерии

Posted Сегодня, 06:15
Published Сегодня, 06:15
Modified Сегодня, 06:17
Updated Сегодня, 06:17
В афише указано, что в концертной программе прозвучат не только последние признанные хиты, но и всем известные песни: «Самолёт», «Ты где-то там», «Часики», «Была любовь», «Метелица» и т. д.
Напомним, что весной этого концерты Валерии оказались под угрозой срыва из-за попавшего в сеть телефонного разговора между ее мужем Иосифом Пригожиным и бывшим сенатором Фархадом Ахмедовым, в котором они критиковали российскую политическую элиту.
В частности, Пригожин и Ахмедов отметили, что Россия «проиграла „Кварталу 95“ (украинская киностудия, возглавляемая Владимиром Зеленским). Также было высказано осуждение в сторону президента России Владимира Путина по факту начала спецоперации на Украине.
Аудиозапись вызвала волну хейта в сторону Пригожина и Валерии. Правда, сразу после публикации аудио Пригожин заявил, что запись является фальшивой.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени с концертом в конце октября в СК «Центральный», 24 октября, выступит Полина Гагарина. Большая часть билетов, несмотря на стоимость от 6 до 14 тысяч рублей, на данный момент уже раскуплена.