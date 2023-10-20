В Тюмени пройдет концерт певицы Валерии

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени с концертом в конце октября в СК «Центральный», 24 октября, выступит Полина Гагарина. Большая часть билетов, несмотря на стоимость от 6 до 14 тысяч рублей, на данный момент уже раскуплена.