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Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 17 октября

Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 17 октября

17 октября 2023, 01:03
Фото: 1MI
В Тюменской области во вторник, 17 октября, воздух прогреется до +17. В ночные часы столбики термометров не опустятся ниже +3…+8. День пройдет без осадков при юго-западном ветре до 6-11 м/с.

В Тюмени 17 октября ожидается ясная погода, скорость юго-западного ветра с переходом на южный до 4,5 м/с. Утром и в дневные часы термометры покажут +7…+16, в темное время суток температура воздуха составит +8.+11.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:14, закат в 17:32, продолжительность дня 10 часов 18 минут.

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В Тобольске во вторник ожидается малооблачная погода, ветер южный до 3,5 м/с. Утром и днем температура воздуха составит +8…+15, в темное время суток термометры не опустятся ниже +8.+10.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:05, закат в 17:19, продолжительность дня 10 часов 14 минут.

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В Ялуторовске 17 октября синоптики обещают солнечную погоду без осадков, южный ветер до 4,6 м/с. Утром термометры покажут +6…+11, к полудню воздух прогреется до +13…+15. В ночные и в вечерние часы ожидается +8…+10.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:10, закат в 17:30, продолжительность дня 10 часов 20 минут.

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В Заводоуковске во вторник, 17 октября, день будет солнечным. Утром и днем температура воздуха составит +6…+16, в темное время суток +8…+11. В течение дня будет дуть ветер юго-западного и южного направлений со скоростью до 4,1 м/с.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:08, закат в 17:29, продолжительность дня 10 часов 21 минута.

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В Ишиме 17 октября метеорологи прогнозируют солнечную погоду, ветер юго-западного и южного направлений до 4,5 м/с. Утром темпера ура воздуха составит +6…+11, к обеду потеплеет до +13….+16. В ночные часы столбики термометров покажут +7…+9.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 6:56, закат в 17:18, продолжительность дня 10 часов 22 минуты.

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