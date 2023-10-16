Тюменцы завершают грибной сезон

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
Modified Сегодня, 07:34
Updated Сегодня, 07:34
«На Ирбитском тракте рыжики практически все замёрзли, но удалось собрать литров десять. При этом, 95%рыжиков с жителями, с груздями повезло», — сообщили горожане.
Также грибник отметили, что в Левашах грибов уже нет — удалось найти только два масленка за два часа. Зато в районе Железного Перебора, также как и в лесах в районе деревни Криводанова грибов хватает.
«Грибов в лесу хватает. Рыжики чистые на 90%, моховик желто-бурый чистый на 100%. По боровикам отдельный разговор. Размер гриба 5-15 см, то есть, новый слой, но массовости нет, гриб единичен. Но грибной мухи почти нет, может быть, следующие боровики порадуют качеством», — отметил Сергей К.
В настоящее время в Тюменской области уже начался сезон сбора клюквы. Правда, по словам ягодников, в этом году из-за пересыхания болот клюквы будет мало.
Ранее «Наш Город» писал, что жительница Тюмени нашла в центре города растущие грибы шампиньоны. Дикоросы были обнаружены рядом с одной из многоэтажек на улице Республики.