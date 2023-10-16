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Published Сегодня, 07:32

Modified Сегодня, 07:34

Updated Сегодня, 07:34

Тюменцы завершают грибной сезон

Тюменцы завершают грибной сезон

16 октября 2023, 07:32
Фото: Грибники Тюмени и Тюменской области
Жители Тюмени завершают грибной сезон — 2023 и делятся уловом с последней в этом году тихой охоты. Грибники отмечают, что дикоросов в лесу уже становится мало, но несколько литров собрать можно.
Фото: Грибники Тюмени и Тюменской области
«На Ирбитском тракте рыжики практически все замёрзли, но удалось собрать литров десять. При этом, 95%рыжиков с жителями, с груздями повезло», — сообщили горожане.

Также грибник отметили, что в Левашах грибов уже нет — удалось найти только два масленка за два часа. Зато в районе Железного Перебора, также как и в лесах в районе деревни Криводанова грибов хватает.

Фото: Грибники Тюмени и Тюменской области
«Грибов в лесу хватает. Рыжики чистые на 90%, моховик желто-бурый чистый на 100%. По боровикам отдельный разговор. Размер гриба 5-15 см, то есть, новый слой, но массовости нет, гриб единичен. Но грибной мухи почти нет, может быть, следующие боровики порадуют качеством», — отметил Сергей К.
Фото: Грибники Тюмени и Тюменской области

В настоящее время в Тюменской области уже начался сезон сбора клюквы. Правда, по словам ягодников, в этом году из-за пересыхания болот клюквы будет мало.

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Ранее «Наш Город» писал, что жительница Тюмени нашла в центре города растущие грибы шампиньоны. Дикоросы были обнаружены рядом с одной из многоэтажек на улице Республики.

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