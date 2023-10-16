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В Тюменской области 9 дней назад пропал пенсионер

В Тюменской области 9 дней назад пропал пенсионер

16 октября 2023, 07:51
Фото: Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Тюменской области
В Тюменской области почти десять суток ищут пропавшего 81-летнего Анатолия Хворова, жителя деревни Речника. Пенсионер днем 7 октября ушел в лес и до сих пор не вернулся.

Поиски пожилого мужчины ведут волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» совместно с сотрудниками полиции.

В ориентировке распространенной в социальных сетях указано, что когда Анатолия Хворова видели в последний раз, на нем была одета куртка черного цвета, черная рубашка, ботинки черного цвета, на голове — кепка черного цвета. Рост 1,65 метра, телосложение худощавое, волосы седые, глаза голубые.

Тех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пенсионера, просят звонить по телефонам 8 (800) 70 05 452 или 112.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени спустя 2,5 суток нашли пропавшего 14-летнего школьника Игоря Семенова. Подросток пропал в пятницу, 13 октября. Беглеца обнаружили сегодня около 2 часов ночи в районе торгово-развлекательного центра «Колумб». В настоящее время школьник находится дома.

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