В Тюменской области 9 дней назад пропал пенсионер

Posted Сегодня, 07:51
Published Сегодня, 07:51
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Updated Сегодня, 07:53
Поиски пожилого мужчины ведут волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» совместно с сотрудниками полиции.
В ориентировке распространенной в социальных сетях указано, что когда Анатолия Хворова видели в последний раз, на нем была одета куртка черного цвета, черная рубашка, ботинки черного цвета, на голове — кепка черного цвета. Рост 1,65 метра, телосложение худощавое, волосы седые, глаза голубые.
Тех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пенсионера, просят звонить по телефонам 8 (800) 70 05 452 или 112.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени спустя 2,5 суток нашли пропавшего 14-летнего школьника Игоря Семенова. Подросток пропал в пятницу, 13 октября. Беглеца обнаружили сегодня около 2 часов ночи в районе торгово-развлекательного центра «Колумб». В настоящее время школьник находится дома.