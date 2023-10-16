В Тюменской области 9 дней назад пропал пенсионер

В ориентировке распространенной в социальных сетях указано, что когда Анатолия Хворова видели в последний раз, на нем была одета куртка черного цвета, черная рубашка, ботинки черного цвета, на голове — кепка черного цвета. Рост 1,65 метра, телосложение худощавое, волосы седые, глаза голубые.