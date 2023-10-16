«Скоро там деревья вырастут»: тюменская Тура продолжает мелеть

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«Скоро там деревья вырастут. Куда смотрит администрация?», — посетовали тюменцы.
За последние 11 дней, по данным гидропоста, уровень воды в реке поднялся всего на три сантиметра — с -81 до -78 сантиметров над нулевой отметкой. За период с 13 по 16 октября вода в Туре не прибыла ни на один сантиметр.
На минувшей неделе стало известно, что с 1 ноября в Тюмени могут отменить ограничения для движения судов реке. Соответствующая информация размещена на сайте администрации Обь-Иртышского бассейна.
«Установить срок действия запрещения движения судов на участке с 185 по 175,1 километры реки Тура до 1 ноября 2O2З года или до окончания маловодного периода и отмены сложившейся чрезвычайной ситуации», — отмечено в опубликованном документе.
Ранее «Наш Город» писал, что запрет на движение судов на участке Туры, за исключением вспомогательных судов, обеспечивающих контроль за месторасположением и состоянием плавучих средств, создающих искусственный подпор был введен с 24 июля 2023 года. С 6 июня в Тюмени губернатор Моор ввел режим повышенной готовности из-за снижения уровня воды в реке.