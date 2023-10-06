Итоги дня Тюмени: сын-убийца, директор-взяточник, нашествие насекомых и новые дороги

Posted Сегодня, 14:04
Published Сегодня, 14:04
Modified Сегодня, 14:04
Updated Сегодня, 14:04
Сегодня стали известны подробности ужасного убийства, в котором погиб житель поселка Московский. Тело мужчины было найдено в багажнике автомобиля, которым управляли двое молодых людей — сын погибшего и его друг.
Следователям удалось выяснить, что убийство совершил 14-летний сын мужчины. Подросток выстрелил дважды в спящего отца из самозарядной винтовки. Преступление было совершено в результате конфликта в семье.
После совершения преступления, подросток обратился за помощью к своему однокласснику из 11 класса. Они решили вывезти тело в лес, завернув его в ковер. Однако, по дороге их остановили полицейские.
По факту убийства мужчины, тело которого в багажнике автомобиля перевозили два тюменских школьника, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ — убийство.
Директор школы №9, Елена Кириллова, заработала 448 тысяч рублей благодаря незаконному сотрудничеству с подрядчиком по стекольным и отделочным работам. По договоренности, она получала 10% от общей суммы каждого выполненного договора в качестве вознаграждения. В сумме глава школа получила 448 тысяч рублей.
В Центральном районном суде женщину осудили по пункту в части 5 статьи 290 УК РФ — получение взятки в крупном размере.
В ходе судебного процесса директор признала свою вину и выразила раскаяние. Однако это не помогло ей избежать штрафа в размере 2 миллионов рублей и трехлетнего запрета на занимаемые должности, связанные с организацией и управлением в государственных и муниципальных учреждениях.
Жители города подняли панику — во многих частях города невозможно выходить на улицу из-за нападений насекомых. В квартиры активно проникают комары и мошки. Они также атакуют людей на улицах, разрушая осеннюю атмосферу. Такое необычное явление для октября вызвало серьезное беспокойство у местных жителей. Жаловались и жители частных хозяйств, которых замучила тля.
Но биолог Елена Хазарова успокоила жителей тем, что это явление связано с задержавшейся в Тюмени теплой погодой. Как только станет достаточно холодно, то насекомые покинут город.
Власти Тюмени определили, какая компания будет строить дороги в районе озера Алебашево с. Единственным и победителем конкурса стало «Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие», которое разработало проект два года назад. Стоимость контракта составляет более 228 миллионов рублей.
Ожидается, что появление новой улично-дорожной сети возле озера Алебашево будет способствовать развитию жилой застройки в этом районе. Компания «Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие» является акционером АО «ТОДЭП» и активно участвует в государственных закупках.
Открытые данные показывают, что выручка «ТОДЭП» за 2022 год выросла на 38% до 20,3 миллиарда рублей, хотя чистая прибыль снизилась на 10% и составила 206,2 миллиона рублей.
В зоне специальной военной операции в Украине погиб Султангири Полонкоев, родом из Тюмени. Его не стало 22 сентября 2023 года под Красным Лиманом. Он принимал участие в этой операции с апреля 2022 года.
Информация о гибели военного стала известна из отчета депутата Госдумы Бекхана Барахоева, который опубликовал ее в своем телеграм-канале после посещения матерей, потерявших своих сыновей в зоне военных действий на Украине.
Султангири Полонкоев родился в 1983 году в Тюмени, где его отец Магомед работал в то время. Через десять лет семья вернулась в Ингушетию, откуда были родом родственники Полонкоева. Там он закончил школу и отправился учиться в техникум в Тюмень. В 2010 году Султангири женился и вскоре после этого заключил контракт с Минобороны. Он служил водителем в звании сержанта и был командиром подразделения в гвардейском самоходном артиллерийском полку в Воронежской области.
Погибший военный оставил после себя шестерых детей: четыре девочки и два мальчика, возрастом от двух до десяти лет. Султангири Полонкоев был награжден посмертно Орденом Мужества.