Итоги дня Тюмени: сын-убийца, директор-взяточник, нашествие насекомых и новые дороги

Султангири Полонкоев родился в 1983 году в Тюмени, где его отец Магомед работал в то время. Через десять лет семья вернулась в Ингушетию, откуда были родом родственники Полонкоева. Там он закончил школу и отправился учиться в техникум в Тюмень. В 2010 году Султангири женился и вскоре после этого заключил контракт с Минобороны. Он служил водителем в звании сержанта и был командиром подразделения в гвардейском самоходном артиллерийском полку в Воронежской области.