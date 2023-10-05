В багажнике машины нашли тело тюменца с пулевыми ранениями

По данным следователей, подозреваемым оказался родственник убитого. Предполагается, что мужчина был убит на фоне личных неприязненных отношений. Подозреваемых остановили на улице Парковой в Тюмени, автомобилем управляли подростки. И при осмотре авто обнаружили труп в багажнике. Выяснилось, что один из школьников является сыном убитого.