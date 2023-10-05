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Следователи нашли тело тюменца

В багажнике машины нашли тело тюменца с пулевыми ранениями

5 октября 2023, 10:27
Фото: 1MI
Следователи нашли тело тюменца
По факту убийства 54-летнего тюменца в поселке Московский возбуждено уголовное дело. Всё произошло 5 октября.

Подозреваемых уже задержали. Тело Михаила нашел племянник погибшего, он вызвал полицию. В районе шеи мужчины были два пулевых отверстия.

«Тюменским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области возбуждено уголовное дело по факту обнаружения 5 октября 2023 года тела 54-летнего мужчины с огнестрельными ранениями в багажнике автомобиля в поселке Московском Тюменского района (ч. 1 ст. 105 УК РФ — убийство)», — сообщили в пресс-службе СКР по Тюменской области.

По данным следователей, подозреваемым оказался родственник убитого. Предполагается, что мужчина был убит на фоне личных неприязненных отношений. Подозреваемых остановили на улице Парковой в Тюмени, автомобилем управляли подростки. И при осмотре авто обнаружили труп в багажнике. Выяснилось, что один из школьников является сыном убитого.

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