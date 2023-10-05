В багажнике машины нашли тело тюменца с пулевыми ранениями

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
Подозреваемых уже задержали. Тело Михаила нашел племянник погибшего, он вызвал полицию. В районе шеи мужчины были два пулевых отверстия.
«Тюменским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области возбуждено уголовное дело по факту обнаружения 5 октября 2023 года тела 54-летнего мужчины с огнестрельными ранениями в багажнике автомобиля в поселке Московском Тюменского района (ч. 1 ст. 105 УК РФ — убийство)», — сообщили в пресс-службе СКР по Тюменской области.
По данным следователей, подозреваемым оказался родственник убитого. Предполагается, что мужчина был убит на фоне личных неприязненных отношений. Подозреваемых остановили на улице Парковой в Тюмени, автомобилем управляли подростки. И при осмотре авто обнаружили труп в багажнике. Выяснилось, что один из школьников является сыном убитого.