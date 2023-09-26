Итоги дня Тюмени: нашли 13-летнего мальчика, сгорели декорации, суд над Черепановым

Он несколько раз подчёркивал, что в тот день ему стало плохо и он просил полицейских оказать ему помощь. Телесных повреждений Волковицкому В. С. он не наносил. Одним из материалов дела Черепанова является видеоролик «Нашего города» на котором запечатлено, как главу тюменских коммунистов под руки ведут в полицейскую машину, после чего и происходит «удар». По версии обвинения, рука Черепанова в красной кофте наносит удар в лицо подполковника, который стоит ближе к камере. Сам коммунист до сих пор отрицает факт умышленного выпада в сторону полицейского. «Меня повалили на спину в машине, я пытался встать».