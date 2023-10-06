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Published Сегодня, 10:24

Modified Сегодня, 10:26

Updated Сегодня, 10:26

Тюменцы жалуются на нашествие насекомых в октябре

«Еще кусаются»: тюменцы пожаловались на нашествие насекомых

6 октября 2023, 10:24

Тюменцы жалуются на нашествие насекомых в октябре

Горожане сообщают о том, что во многих районах города невозможно выйти на улицу — атакуют насекомые. Почему гнус мучает тюменцев в середине осени?

Тюменцы, снявшие с окон москитные сетки, уже успели об этом пожалеть. В квартиры к жителям города активно летят комары и мошки. Также они нападают на людей на улице, уничтожая осеннюю атмосферу. Такое аномальное явление для октября вызвало у людей серьезные беспокойства.

«Но удивляться тут нечему — погода у нас еще не осенняя. На улице длительное время держится теплая погода, отрицательных температур еще не было, а потому они живут и множатся. Это совершенно нормальное явление, пусть и непривычное, так как обычно к конце сентября мошек и комаров на улице увидеть уже нельзя», — объяснила «Нашему городу» биолог Елена Хазарова.

Жители частных домов также жалуются на обилие насекомых, в частности многие хозяйства атаковала тля, которая тоже еще не планирует впадать в спячку.

Тля в частном доме Тюмени.Тля в частном доме Тюмени.
Тля в частном доме Тюмени.
Фото: Чат поселка "Суходольский"

Ранее «Наш город» сообщал о том, что в тюменском гипермаркете продавали пирожки с двойной порцией мяса — в выпечке обнаружили тараканов.

#Общество#Происшествия#Город#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Тюменцы#Насекомые#Алиса Вернер
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