«Еще кусаются»: тюменцы пожаловались на нашествие насекомых

Тюменцы, снявшие с окон москитные сетки, уже успели об этом пожалеть. В квартиры к жителям города активно летят комары и мошки. Также они нападают на людей на улице, уничтожая осеннюю атмосферу. Такое аномальное явление для октября вызвало у людей серьезные беспокойства.