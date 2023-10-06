«Еще кусаются»: тюменцы пожаловались на нашествие насекомых

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
Тюменцы, снявшие с окон москитные сетки, уже успели об этом пожалеть. В квартиры к жителям города активно летят комары и мошки. Также они нападают на людей на улице, уничтожая осеннюю атмосферу. Такое аномальное явление для октября вызвало у людей серьезные беспокойства.
«Но удивляться тут нечему — погода у нас еще не осенняя. На улице длительное время держится теплая погода, отрицательных температур еще не было, а потому они живут и множатся. Это совершенно нормальное явление, пусть и непривычное, так как обычно к конце сентября мошек и комаров на улице увидеть уже нельзя», — объяснила «Нашему городу» биолог Елена Хазарова.
Жители частных домов также жалуются на обилие насекомых, в частности многие хозяйства атаковала тля, которая тоже еще не планирует впадать в спячку.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в тюменском гипермаркете продавали пирожки с двойной порцией мяса — в выпечке обнаружили тараканов.