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В тюменском гипермаркете по выпечке бегают тараканы

Пирожки с двойной порцией мяса: в тюменском гипермаркете выпечку облюбовали тараканы

1 октября 2023, 11:40
Фото: ЧП Тюмень

В тюменском гипермаркете по выпечке бегают тараканы

Житель Тюмени опубликовал в социальных сетях фото с тараканом, бегающим по пирожкам в отделе кулинарии одного из городских гипермаркетов.
«Вчера в магазине в ТРЦ „Галерея Вояж“ по выпечке бегали тараканы. Вылез прямо из соски в тесте», — сообщил тюменец в сообществе «ЧП Тюмень».

Заметим, что тараканов в ТРЦ жители областной столицы замечают уже не в первый раз. В феврале горожане жаловались на полчища насекомых на фуд-корте в ТРЦ «Кристалл». Ранее, в сентября 2022 года, тюменцы сообщали о нашествии тараканов в ресторанах быстрого питания KFC и «Вкусно — и точка».

Ранее «Наш Город» писал, что жительница Тюмени купила на днях яйца, белок которых даже после варки вкрутую остается желеобразным. Несмотря на то, что яйца не пахли тухлым и в сыром виде ничем не отличались от обычных яиц, есть их девушка не рискнула.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Жалобы#Новости тюмени#Кулинария#Тараканы#Жалобы потребителей
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