Пирожки с двойной порцией мяса: в тюменском гипермаркете выпечку облюбовали тараканы

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
«Вчера в магазине в ТРЦ „Галерея Вояж“ по выпечке бегали тараканы. Вылез прямо из соски в тесте», — сообщил тюменец в сообществе «ЧП Тюмень».
Заметим, что тараканов в ТРЦ жители областной столицы замечают уже не в первый раз. В феврале горожане жаловались на полчища насекомых на фуд-корте в ТРЦ «Кристалл». Ранее, в сентября 2022 года, тюменцы сообщали о нашествии тараканов в ресторанах быстрого питания KFC и «Вкусно — и точка».
Ранее «Наш Город» писал, что жительница Тюмени купила на днях яйца, белок которых даже после варки вкрутую остается желеобразным. Несмотря на то, что яйца не пахли тухлым и в сыром виде ничем не отличались от обычных яиц, есть их девушка не рискнула.