Пирожки с двойной порцией мяса: в тюменском гипермаркете выпечку облюбовали тараканы

Заметим, что тараканов в ТРЦ жители областной столицы замечают уже не в первый раз. В феврале горожане жаловались на полчища насекомых на фуд-корте в ТРЦ «Кристалл». Ранее, в сентября 2022 года, тюменцы сообщали о нашествии тараканов в ресторанах быстрого питания KFC и «Вкусно — и точка».