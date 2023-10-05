Итоги дня Тюмени: новый отель, застрелили мужчину, тюменка попала на конкурс красоты

Почти четверть денежных средств, 1,3 миллиарда рублей, представит федеральный бюджет. В 2024 году будут завершены работы по возведению транспортной развязки на Червишевском тракте. Продолжается строительство моста улиц Дружбы, Мельникайте и Калинина. Выделенные деньги потратят на ремонт трасс в Упоровском и Тюменском районах. Более того автодорогу по улице Московский тракт расширят до четырех полос, работы по переносу ограждений трассы и расширению проезжей части уже начались.