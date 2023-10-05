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Вечерние новости Тюмени

Итоги дня Тюмени: новый отель, застрелили мужчину, тюменка попала на конкурс красоты

5 октября 2023, 18:52
Фото: 1MI
Вечерние новости Тюмени
Дайджест событий за 5 октября в Тюменской области.
Сюжет
Итоги

Многодетная тюменка участвует в финале конкурса красоты на Филиппинах

Алёна Ярославцева представит РФ на международном конкурсе для замужних женщин Mrs Universe. За главный приз борются 120 участников.

Известно, что тюменке 36 лет, она выиграла окружной конкурс «Мисс УрФО».

«Алёна Ярославцева представляет Россию под лентой Mrs Ural. Несмотря на политические моменты, которые проникли в конкурс (хотя изначально условия участия были определены), мы уверены что Алёна достойно выступит на конкурсе», — сообщается в паблике ВК «Мисс УрФО».

Финал международного конкурса Mrs Universe пройдёт 9 октября.

На строительство тюменских дорог в 2024 году потратят 4,7 млрд рублей

Почти четверть денежных средств, 1,3 миллиарда рублей, представит федеральный бюджет. В 2024 году будут завершены работы по возведению транспортной развязки на Червишевском тракте. Продолжается строительство моста улиц Дружбы, Мельникайте и Калинина. Выделенные деньги потратят на ремонт трасс в Упоровском и Тюменском районах. Более того автодорогу по улице Московский тракт расширят до четырех полос, работы по переносу ограждений трассы и расширению проезжей части уже начались.

В центре Тюмени скоро появится новый отель

В Тюмени в 2024 году откроется новый отель Azimut на улице Камышинской. Он находится в шаговой доступности от административного и делового центра города.

Здесь восемь этажей, общая площадь здания 9 тысяч квадратных метров В отеле обустроят 125 комфортабельных номеров различных категорий, конференц-залы, ресторан и лобби-бар, фитнес-зал, общественные зоны. Часть номеров будет иметь кухонную зону.

Ранее генеральный директор AZIMUT Hotels Максим Бродовский отмечал, что Тюмень имеет огромный туристических потенциал.

В Тюмени задержали двух школьников, перевозивших в багажнике машины труп

Всё произошло утром 5 октября. По факту убийства 54-летнего тюменца в поселке Московский возбуждено уголовное дело. Подозреваемыхуже задержали. Тюменца нашел племянник, он сразу вызвал сотрудников МВД. По данным следователей в районе шеи мужчины были замечены два пулевых отверстия.

Подозреваемым оказался родственник убитого. Предполагается, что мужчина был убит на фоне личных неприязненных отношений. Подозреваемых остановили на улице Парковой в Тюмени. При осмотре авто обнаружили труп в багажнике. Выяснилось, что один из школьников является сыном убитого.

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