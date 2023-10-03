Итоги дня Тюмени: будут искать уклонистов, реновация на Лесобазе, машины с камерами

Шамат Романов (имя изменено) по контракту отслужил в зоне СВО, где получил высокую оценку своей работы. Однако в родной области, как говорит боец, его службу особо не оценили. Документ удалось получить с помощью огласки в СМИ. В правительстве Тюменской области «Нашему городу» сообщили, что выплат мужчина не получил так как «условия их получения не были подтверждены».