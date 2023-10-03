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Вечерние новости Тюмени

Итоги дня Тюмени: будут искать уклонистов, реновация на Лесобазе, машины с камерами

3 октября 2023, 19:36
Фото: 1MI
Вечерние новости Тюмени
Дайджест событий 3 октября в Тюменской области.
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Итоги

Военком рассказал тюменцам, как будут искать уклонистов от службы в армии

В комиссариате сообщили, как будут искать уклонистов от службы в армии. По словам врио военного комиссара региона Сергея Чиркова, оповещать призывников будут всеми доступными методами, которые имеются в военкомате.

«У нас все находится в правовом поле», — подчеркнул Сергей Чирков.

Обзванивать призывников никто не будут.

Тюменские власти проведут торги на 20 га земель под КРТ на Лесобазе и Салаирском тракте.

Земля попала под реновацию, торги состоятся 3 октября, их результаты станут известны на следующий день. За 82 тысячи рублей (это начальная цена) реализуют 19,4 гектар земли. Участники должны внести задаток в 20 млн рублей. Здесь есть многоэтажные дома и частные владения на ИЖС. Под КРТ попадут строения на улицах Сахалинская и Туристская, сообщается на сайте торгов.

В этом районе снесут и несколько трёхэтажных домов (они не аварийные). Срок реализации проекта КРТ— восемь лет. На их месте появятся объекты инфраструктуры, высотные жилые дома, медучреждения, офисные здания. В Тюмени 24 участка отданы под КРТ, общая площадь земель составляет более 320 гектар.

«Это позор»: тюменский боец СВО в знак протеста отказался от ветеранского удостоверения и льгот

Тюменец рассказал «Нашему городу» что разочарован отношением к бойцам. Его поддерживают и сослуживцы, многие из которые не смогли получить ранее оговоренные выплаты. Удостоверения ветеранов боевых действий им тоже пришлось получать со скрипом.

Шамат Романов (имя изменено) по контракту отслужил в зоне СВО, где получил высокую оценку своей работы. Однако в родной области, как говорит боец, его службу особо не оценили. Документ удалось получить с помощью огласки в СМИ. В правительстве Тюменской области «Нашему городу» сообщили, что выплат мужчина не получил так как «условия их получения не были подтверждены».

Тюменец подписал контракт в Ростове-на-Дону. Он полагает, что это и стало основанием для отказа в выплатах. Однако сейчас ни Ростовская область, ни Тюменская не готовы предоставить бойцу выплаты от своего региона.

По тюменским трассам пустят яркие автомобили фотовидеофиксации

Необычные автомобили ярко-зеленого цвета уже появились на местных дорогах. Авто оснащены проблесковыми маячками и предназначены для фотовидеофиксации. Они обслуживают стационарные комплексы, ожидается, что до конца года пять из них планируют оборудовать мобильными комплексами. Яркая раскраска должна предупреждать водителей и стимулировать их не нарушать правила. Все маршруты движения автомобилей будут периодически меняться.

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