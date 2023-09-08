Итоги дня Тюмени: закрылся скандальный клуб, кто возглавит УМВД, тюменки ищут работу

Posted Сегодня, 18:46
Published Сегодня, 18:46
Modified Сегодня, 18:46
Updated Сегодня, 18:46
По мнению тюменца, это позволит избежать трагедий на трассах. Скорость движения на них не должна превышать 25 километров в час, сообщил отец одной из спортсменок, пострадавшей в страшной аварии на трассе в Ленинградской области.
Авария произошла в четверг, в ДТП погибли двое детей, в том числе жительница Тюменской области 15-летняя Кира Пашкевич. По словам мужчины, за 25 лет его тренерской деятельности такая трагедия произошла впервые.
На трассе «Скандинавия» в Ленинградской области грузовой автомобиль протаранил колонну велосипедистов. Большегруз въехал в автомобиль сопровождения. От удара последний врезался в колонну велосипедисток.
15-летняя Кира раньше жила в Ишиме, тренировалась в городской спортшколе. Спортсменка регулярно занимала призовые места на региональных соревнованиях.
Эту должность займет силовик из другого региона. Это произойдёт не позднее ноября 2023 года, сообщают инсайдеры. Сообщается, что Вячеслав Шуляк, который исполняет обязанности руководителя регионального главка, на эту должность не рассматривается. Все кандидаты не проживают в Тюменской области.
По информации Telegram-каналов кандидатом на кресло начальника УМВД является министр внутренних дел Татарстана, генерал-лейтенант Артем Хохорин.
На данный момент собственники помещения ищут новых арендаторов. Здесь раньше работал известный ночной клуб «Черника» по улице Водопроводной.
Его площадь составляет более 440 квадратных метров, 250 «квадратов» — первый этаж, 190 — цоколь. Здание расположено на первой линии и имеет высокий пешеходный и автомобильный трафик. Стоимость ежемесячной аренды — 300 тысяч рублей.
Жительницы Тюмени стали чаще размещать свои резюме на платформах с предложениями о работе. По данным аналитиков Зарплаты.ру, в августе доля резюме от представительниц женского пола возросла до 62%.
В августе 2022 года этот показатель не превышал 58%. При этом большая часть соискателей искали работу кассирами, продавцами, курьерами, администраторами, педагогами и водителями.
Эта тенденция может быть связана с тем, что в Тюменской области, в том числе и в России в целом, стало меньше трудоспособных мужчин.