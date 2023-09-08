Итоги дня Тюмени: закрылся скандальный клуб, кто возглавит УМВД, тюменки ищут работу

Эту должность займет силовик из другого региона. Это произойдёт не позднее ноября 2023 года, сообщают инсайдеры. Сообщается, что Вячеслав Шуляк, который исполняет обязанности руководителя регионального главка, на эту должность не рассматривается. Все кандидаты не проживают в Тюменской области.