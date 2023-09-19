Итоги дня Тюмени: не хватает почтальонов, масочный режим в больницах, северное сияние

Posted Сегодня, 18:08
Published Сегодня, 18:08
Modified Сегодня, 18:09
Updated Сегодня, 18:09
Тюменцам приходится неделями ждать отправленные им посылки. В «Почте России» ощущается нехватка кадров из-за отпусков сотрудников и роста заболеваемости ОРВИ и других простудных заболеваний.
В ряде отделений поменяли режим работы. В Тюмени их восемь. К штатному режиму работы вернутся после выхода сотрудников из отпусков и больничных.
В больницах областной столицы посетителям рекомендуют надевать медицинские маски. На данный момент маски надевают пациенты в поликлиниках 5, 12 и 17.
Тюменцы сообщают о серьёзных проблемах в работе общественного транспорта. Осенью поток пассажиров резко увеличился.
Пассажиры скапливаются на остановках в Ново-Патрушево и на Московском тракте. Летом существующие маршруты справлялись с потоком пассажиров, но теперь в часы пик людям сложно ухать в центр. В утренний час пик основные маршруты переполнены, пассажирам приходится ждать другой автобус.
«84-я маршрутка заполняется утром полностью и идёт через Червишевский тракт. 65-я тоже переполнена в час пик», — сообщила «Нашему городу» тюменка Анастасия Р.
На Московском тракте автобусы вынуждены просто проезжать остановки.
Жители Тюмени сегодня ночью вновь наблюдали северное сияние. Редкое для юга Тюменской области явление было зафиксировано около полуночи.
Об этом рассказал фотограф Евгений Бушуев, ему удалось поймать кадры северного сияния в районе деревни Решетниково.
«Уставший был, уснул случайно, снится мне, что на паутинке на меня спустился клещ и все начинают кричать „Женя, клещ!“. Резко просыпаюсь, проверяю небо — зеленая засветка. В этот раз глазами было просто отлично видно, для нашей широты. Некоторые столбы прям уходили глубоко вверх, очень красиво», — отметил Евгений Бушуев.
По словам тюменских астрономов, появление полярных сияний в ночь с 18 на 19 сентября было обусловлено прибытием к Земле облака плазмы, выброшенного Солнцем 16 сентября.
Ранее северное сияние жители юга Тюменской области наблюдали в ночь с 12 на 13 сентября, после чего на регион обрушилась сильнейшая магнитная буря. В ближайшие дни эксперты прогнозируют, что геоудары магнитосферы достигнут 6 баллов.