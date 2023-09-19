Итоги дня Тюмени: не хватает почтальонов, масочный режим в больницах, северное сияние

Пассажиры скапливаются на остановках в Ново-Патрушево и на Московском тракте. Летом существующие маршруты справлялись с потоком пассажиров, но теперь в часы пик людям сложно ухать в центр. В утренний час пик основные маршруты переполнены, пассажирам приходится ждать другой автобус.