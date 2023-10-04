Итоги дня Тюмени: санкции Европы ударили по парковкам, работа сирен, сбой в ГИБДД

Posted Сегодня, 18:40
Published Сегодня, 18:40
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Updated Сегодня, 18:40
На данный момент платное городское парковочное пространство в городе продолжает работу. Между тем часть паркоматов отключена. Власти города сообщают, что в этом случае парковки нужно оплачивать альтернативными способами. Похожие проблемы произошли не только в Тюмени, но и в Москве, Владивостоке и других городах.
Старые паркоматы с 1 октября перестали обмениваться данными с общей системой учёта оплаты за парковки.
«Это связано с усилением санкций Евросоюза», — сообщил тюменец Денис Квитко.
В администрации города настаивают на оплате парковок через мобильное приложение.
К 12:00 в областной столице прошла проверка экстренной сирены. Мероприятие прошло совместно с работой радиотрансляционных установок в Тюмени. По радио была передана информация о произошедшей ситуации и даны рекомендации для населения по действиям в данной ситуации.
Жителей областной столицы попросили сохранять спокойствие и не паниковать.
Работу системы централизованного оповещения населения проверили в рамках командно-штабного учения по отработке действий при угрозе и возникновении ЧС.
Тюменские автомобилисты не могут регистрировать машины, выдача водительских удостоверений затруднена. В Тюменской области сбои в информационной системе происходят постоянно уже несколько лет. В 2020 в ГИБДД даже возвращаюи живую очередь. Тюменцы уже перестали жаловаться, сбои происходят регулярно.
Местная полиция показала худшую раскрываемость преступлений по сравнению с другими субъектами «тюменской матрешки». По мнению экспертов, новому руководителю УМВД по Тюменской области придется реабилитировать ведомство.
Тюменская область показала худший результат по раскрываемости в 1 квартале 2023 года. По сравнению с ХМАО и ЯНАО тюменские полицейские раскрыли 60,5% преступлений, В Югре раскрываемость преступлений составляет 63,7%, в ЯНАО — 65,8%. Тревожно выглядят результаты касающиеся тяжких и особо тяжких преступлений, наш регион занимает последнее место в «матрёшке», всего 10,2%. В ЯНАО этот показатель равняется 33,3%, в ХМАО — 19,1%.
По статистике за 2022 год тюменские правоохранители не смогли раскрыть 2 667 тяжких преступлений и 945 особо тяжких. Вдобавок, из отчета УМВД по Тюменской области следует, что в прошлом году число убийств возросло более чем на 17%, число преступлений против половой неприкосновенности — на 5,5%.