Итоги дня Тюмени: санкции Европы ударили по парковкам, работа сирен, сбой в ГИБДД

На данный момент платное городское парковочное пространство в городе продолжает работу. Между тем часть паркоматов отключена. Власти города сообщают, что в этом случае парковки нужно оплачивать альтернативными способами. Похожие проблемы произошли не только в Тюмени, но и в Москве, Владивостоке и других городах.