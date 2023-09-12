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Вечер в Тюмени

Итоги дня Тюмени: полицейские бегут с работы, дистант из-за ЕГЭ, мост через Туру

12 сентября 2023, 18:50
Фото: 1MI
Вечер в Тюмени
Дайджест событий Тюменской области за 12 сентября.
Сюжет
Итоги

«Аэропорт не подошел?»: почему борт «Уральских авиалиний» сел в поле, а не в Тюмени?

Утро 12 сентября могло стать последним для 161 пассажира самолета Airbus A320. Самолёт летел из Сочи в Омск, но посадка прошла в поле около Новосибирска.

По последним данным, на воздушном судне отказала система гидравлики, из-за чего посадку было необходимо совершать с недействующими закрылками. Одному из пассажиров понадобилась помощь медиков из-за скачка давления.

Почему самолет после возникновения ЧП погнали в Новосибирск, а не в Тюмень? И почему посадку совершили именно в поле? Скорее всего решение о посадке в поле приняли из-за того, что на аэродроме в Новосибирске длиннее посадочная полоса. По расчетам, топлива должно было хватить, но до аэропорта Толмачево самолет всё же не долетел.

Тюменские правоохранители бегут с должности из-за низкой зарплаты

Местные полицейские покидают посты из-за низкой зарплаты. За месяц из органов внутренних дел по всей стране уволились 5 тысяч сотрудников.

Некомплект тюменских полицейских составляет почти 16%, а это более 340 мест. Больше всего нехватка кадров ощущается в дознании и среди участковых уполномоченных полиции. В первом подразделении служат в основном женщины, которые часто уходят в декретный отпуск. Из второго подразделения бегут мужчины, которые не справляются с большим объемом работы.

Проблемы и в ГИБДД. Полицейские сообщают, что молодежь не держится за это место. Средняя зарплата неопытных сотрудников 47 тысяч рублей.

В Тюмени часть школьников перевели на дистант из-за пересдачи ЕГЭ

Учащихся городских школ Тюмени перевели на дистанционное обучение. Правда, не всех — в удаленном формате уроки во вторник, 12 сентября, проходят только в школах, на базе которых проводится дополнительный период сдачи ЕГЭ по математике.

6 сентября выпускники сдавали русский язык, 12 сентября сдадут ЕГЭ по математике и ОГЭ по истории, биологии, физике и географии. В Тюмени дополнительный период сдачи экзаменов проведут на базе четырех образовательных учреждений.

Новый мост через Туру свяжет два крупных района Тюмени

В областной столице до 2040 года построят мост через реку Туру. Его возведут между ДОКом и Березняки — он свяжет Салаирский тракт и район Бабарынка. Еще один мост через Туру к 2040 году возведут в районе улиц Щербакова, 2-я Луговой.

Только на разработку документации проекта предусмотрено порядка 117,5 миллионов рублей.

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