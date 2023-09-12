Итоги дня Тюмени: полицейские бегут с работы, дистант из-за ЕГЭ, мост через Туру

Posted Сегодня, 18:50
Published Сегодня, 18:50
Modified Сегодня, 18:50
Updated Сегодня, 18:50
Утро 12 сентября могло стать последним для 161 пассажира самолета Airbus A320. Самолёт летел из Сочи в Омск, но посадка прошла в поле около Новосибирска.
По последним данным, на воздушном судне отказала система гидравлики, из-за чего посадку было необходимо совершать с недействующими закрылками. Одному из пассажиров понадобилась помощь медиков из-за скачка давления.
Почему самолет после возникновения ЧП погнали в Новосибирск, а не в Тюмень? И почему посадку совершили именно в поле? Скорее всего решение о посадке в поле приняли из-за того, что на аэродроме в Новосибирске длиннее посадочная полоса. По расчетам, топлива должно было хватить, но до аэропорта Толмачево самолет всё же не долетел.
Местные полицейские покидают посты из-за низкой зарплаты. За месяц из органов внутренних дел по всей стране уволились 5 тысяч сотрудников.
Некомплект тюменских полицейских составляет почти 16%, а это более 340 мест. Больше всего нехватка кадров ощущается в дознании и среди участковых уполномоченных полиции. В первом подразделении служат в основном женщины, которые часто уходят в декретный отпуск. Из второго подразделения бегут мужчины, которые не справляются с большим объемом работы.
Проблемы и в ГИБДД. Полицейские сообщают, что молодежь не держится за это место. Средняя зарплата неопытных сотрудников 47 тысяч рублей.
Учащихся городских школ Тюмени перевели на дистанционное обучение. Правда, не всех — в удаленном формате уроки во вторник, 12 сентября, проходят только в школах, на базе которых проводится дополнительный период сдачи ЕГЭ по математике.
6 сентября выпускники сдавали русский язык, 12 сентября сдадут ЕГЭ по математике и ОГЭ по истории, биологии, физике и географии. В Тюмени дополнительный период сдачи экзаменов проведут на базе четырех образовательных учреждений.
В областной столице до 2040 года построят мост через реку Туру. Его возведут между ДОКом и Березняки — он свяжет Салаирский тракт и район Бабарынка. Еще один мост через Туру к 2040 году возведут в районе улиц Щербакова, 2-я Луговой.
Только на разработку документации проекта предусмотрено порядка 117,5 миллионов рублей.