Итоги дня Тюмени: полицейские бегут с работы, дистант из-за ЕГЭ, мост через Туру

Почему самолет после возникновения ЧП погнали в Новосибирск, а не в Тюмень? И почему посадку совершили именно в поле? Скорее всего решение о посадке в поле приняли из-за того, что на аэродроме в Новосибирске длиннее посадочная полоса. По расчетам, топлива должно было хватить, но до аэропорта Толмачево самолет всё же не долетел.