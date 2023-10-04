Санкции Евросоюза ударили по платным парковкам в центре Тюмени

«Наш город» в конце сентября сообщал, что в Тюмени на улице Вадима Бованенко по договорам долевого участия построят пятиэтажную парковку. Паркинг будет рассчитан на 253 места и станет частью жилого квартала «Скандия». Её построят в конце 2025 года. В настоящее время на паркинге идут работы по монтажу необходимого оборудования.