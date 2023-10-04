Санкции Евросоюза ударили по платным парковкам в центре Тюмени

Posted Сегодня, 13:04
Published Сегодня, 13:04
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
Городские власти отмечают, что в этом случае парковки нужно оплачивать альтернативными способами. Подобная ситуация фиксируется не только в Тюмени, но и в Москве, Владивостоке и других городах.
С 1 октября ряд установленных в 2019 году паркоматов перестали обмениваться данными с общей системой учёта оплаты за парковки. Их программное обеспечение отключено.
«Это связано с усилением санкций Евросоюза. Отключенные паркоматы оснащены иностранным программным обеспечением, и оно функционирует с перебоями. Сейчас происходит перевод на отечественное ПО», — сообщил Денис Квитко.
В администрации города настаивают на оплате парковок через мобильное приложение.
Отключение паркоматов не должно стать проблемой для водителей, большинство из них используют приложение «Тюменские парковки». Поэтому технический сбой никаким образом не влияет на работу парковочного пространства, возможность оплаты сохраняется, и пользователи могут выбрать удобный и альтернативный вариант расчета.
По данным администрации Тюмени, местные водители считают приложение «удобным тем, что не привязан к какому-либо месту».
В этом году 2023 году в Тюмени были установлены 37 новых паркоматов с сенсорными экранами. Они были произведены в России, техника работает в штатном режиме.
«Наш город» в конце сентября сообщал, что в Тюмени на улице Вадима Бованенко по договорам долевого участия построят пятиэтажную парковку. Паркинг будет рассчитан на 253 места и станет частью жилого квартала «Скандия». Её построят в конце 2025 года. В настоящее время на паркинге идут работы по монтажу необходимого оборудования.