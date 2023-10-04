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Posted Сегодня, 14:08

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Modified Сегодня, 14:08

Updated Сегодня, 14:08

Дом около Тюмени сгорел

Военнослужащий из Тюмени поджег свой дом и скрылся от полиции

4 октября 2023, 14:08
Фото: 1MI
Дом около Тюмени сгорел
Тюменец поджег дом и четыре дня прятался от сотрудников МВД. Всё произошло в конце сентября в СНТ «Самотлор».

Тюменские дачники обсуждают сгоревший дом в садоводческом товариществе и виновника пожара. Им оказался тюменец Александр, ему 48 лет. По данным издания 72.ru, всё произошло из-за ссоры мужчины с Натальей — его жене. Тогда поползли слухи, что он ещё взял в заложники соседку, угрожал ей убийством и избил.

В настоящий момент его отпустили из полиции. Мужчина рассказал, что сейчас ему дороже всего на свете медали, которые он принес с СВО.

Известно, что он воевал в Чечне и долго не мог найти себя в обычной жизни. С 2019 года он находился в тюрьме, там подписал контракт с ЧВК и уехал на спецоперацию. Этот день он называет прекрасным. Повоевать пришлось всего две недели, ещё несколько месяцев он восстанавливался в больнице.

После завершения контракта он вернулся в Тюмень, жил на даче. В сентябре он серьёзно поругался с женой и поджег дом в СНТ «Самотлор». Его поймали через 4 дня, но потом отпустили. Теперь он не строит никаких планов «восстановлю ногу и ухожу на СВО. Потому что хочу возместить ущерб, я хочу, чтобы построили дом заново».

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#Общество#Александр Мязин#Новости тюмени#Поджог
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