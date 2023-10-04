Военнослужащий из Тюмени поджег свой дом и скрылся от полиции

Posted Сегодня, 14:08
Published Сегодня, 14:08
Modified Сегодня, 14:08
Updated Сегодня, 14:08
Тюменские дачники обсуждают сгоревший дом в садоводческом товариществе и виновника пожара. Им оказался тюменец Александр, ему 48 лет. По данным издания 72.ru, всё произошло из-за ссоры мужчины с Натальей — его жене. Тогда поползли слухи, что он ещё взял в заложники соседку, угрожал ей убийством и избил.
В настоящий момент его отпустили из полиции. Мужчина рассказал, что сейчас ему дороже всего на свете медали, которые он принес с СВО.
Известно, что он воевал в Чечне и долго не мог найти себя в обычной жизни. С 2019 года он находился в тюрьме, там подписал контракт с ЧВК и уехал на спецоперацию. Этот день он называет прекрасным. Повоевать пришлось всего две недели, ещё несколько месяцев он восстанавливался в больнице.
После завершения контракта он вернулся в Тюмень, жил на даче. В сентябре он серьёзно поругался с женой и поджег дом в СНТ «Самотлор». Его поймали через 4 дня, но потом отпустили. Теперь он не строит никаких планов «восстановлю ногу и ухожу на СВО. Потому что хочу возместить ущерб, я хочу, чтобы построили дом заново».