Военнослужащий из Тюмени поджег свой дом и скрылся от полиции

Известно, что он воевал в Чечне и долго не мог найти себя в обычной жизни. С 2019 года он находился в тюрьме, там подписал контракт с ЧВК и уехал на спецоперацию. Этот день он называет прекрасным. Повоевать пришлось всего две недели, ещё несколько месяцев он восстанавливался в больнице.